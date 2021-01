EMA anbefaler at vaksinen fra AstraZeneca godkjennes

Før vaksinen kan tas i bruk, må EU-kommisjonen gi formelt klarsignal.

Vaksinen er godkjent for alle over 18 år, og det er ikke gjort noe unntak for de aller eldste, slik det var snakk om i forkant.

– Vi har gått nøye gjennom vaksinens kvalitet, sikkerhet og effektivitet, skriver EMA i en pressemelding.

Dette er den tredje vaksinen som får grønt lys i EU og Norge. Fra før er vaksinene fra Pfizer-Biontech og Moderna godkjent.

Problemer med levering

Legemiddeltilsynet regner med at de første dosene av vaksinen kommer til Norge tidlig i februar.

Det var ventet at Norge ville få 1,12 millioner doser av AstraZeneca i februar, men 22. januar ble det kjent at Norge får rundt 1 million færre doser enn ventet.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier at det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mange doser vi får fra AstraZenica.

– Vi får 200.000 doser i februar og så legger vi til grunn at vi får en jevn leveranse på det nivået inntil vi får ny informasjon fra fabrikken, sier Bukholm til TV 2.

Farmasigiganten klarer kun å levere 31 millioner doser i første kvartal, ikke de 80 millioner dosene EU var forespeilet.

I forkant av godkjenningen har det derfor vært en åpen og bitter krangel om leveranse mellom EU og AstraZeneca.

Effektivitet på eldre

Det har de siste dagene blitt stilt spørsmål om hvor effektiv vaksinen er, spesielt når det gjelder eldre mennesker.

Det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch-instituttet har uansett anbefalt at vaksinen ikke gis til personer over 65 år, ifølge Financial Times. Grunnen er at den mener det ikke er tilstrekkelig data til å vurdere effekten av vaksinen for denne gruppen.

Nå anbefaler likevel EMA at vaksinen kan brukes på de over 65 år.

– Vi vet fra tidligere at det vanligvis er slik at eldre personer har effekt av vaksinasjonen. Men det blir en liten grad av usikkerhet når det gjelder effekt hos de aller eldste, fordi man ikke har data på det, sier fagdirektør Steinar Madsen til NTB.

– Må øke tempoet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at EMA anbefaler godkjenning.

– Jeg er glad for at EMA anbefaler at AstraZeneca-vaksinen blir godkjent, sier Høie i en pressemelding.

Helseministeren håper likevel at de europeiske landene fortsetter å presse på for økte forsyninger av den nye vaksinen.

– Norge var opprinnelig forespeilet om lag 1,1 millioner doser av vaksinen i februar, men for en uke siden nedjusterte AstraZeneca prognosene til i underkant av 200.000. I denne situasjonen er det viktig at de europeiske landene fortsetter å arbeide sammen for å øke tempoet i produksjon og forsyning av vaksiner, skriver Høie.

Ulik vaksineteknologi

AstraZeneca-vaksinen bygger på en annen vaksineteknologi enn Pfizer-Biontech og Moderna, som allerede er i bruk her i landet.

AstraZeneca er en såkalt viral vektor-vaksine. Der bruker man et forkjølelsesvirus som tilføres den karakteristiske «spiken» fra koronaviruset. Viruset kan ikke formere seg i kroppen og det er ufarlig for mennesker.

Vaksinen er utviklet i samarbeid med Universitetet i Oxford.