Carlsen-hjelp fra norsk 21-åring: – En stor prestasjon

– Det føles utrolig bra å få en seier her. Jeg har jo vært her i snart tre uker uten å vinne et parti, sier Tari til TV 2.

Lier-gutten imponerte med hvite brikker mot Andrej Jesipenko, russeren som overraskende slo Carlsen tidligere i turneringen.

Jesipenko spilte offensivt. Tari utnyttet mulighetene som oppstod, noe som ledet til at russeren ga opp partiet etter bare 33 trekk.

– Jeg har vært veldig solid og spilt mange remiser, men samtidig føler jeg at jeg har gått glipp av mange sjanser. Men endelig å få det til i dag – dagen kunne ikke blitt bedre, sier han med et smil.

– Stor prestasjon

Forrige gang 21-åringen møtte verdenseliten, fikk han bank under Norway Chess. Denne gangen har han vært langt bedre med. Tari står nå med fem av elleve mulige poeng.

– Det er en stor prestasjon av Aryan. Nå har han en score over det som var forventet med to runder igjen. Det er også et helt annet resultat enn hva vi så i Norway Chess, påpeker sjakkekspert Hans Olav Lahlum.

Tari skal møte Nils Grandelius og Fabiano Caruana i de to gjenstående partiene.

Remis for Carlsen

Magnus Carlsen spilte remis med hvite brikker mot turneringsleder Anish Giri.

Rivalene brukte uvanlig lang tenketid under åpningen av partiet. Giri gikk for de trygge løsningene, og forsvarte seg godt senere i partiet. Det ledet til at de ble enige om å ta remis etter 42 spilte trekk.

Uansett fikk Carlsen en hjelpende hånd fra landsmannen Tari. Carlsen uttalte nylig at han ønsker å avslutte Tata Steel Chess med stil. Nå står han med seks av elleve mulige poeng, og er et halvt poeng bak Jesipenko.

Slik ser tabellen ut før den tiende runden er ferdigspilt. Spillerne med stjerne bak poengsummen spiller fortsatt.

Jesipenko lå på en delt andreplass før den tiende runden.

PS! Følg resten av fredagens partier i vårt livesenter.