The Voice-Audun gjør dette hver gang han blir nervøs: – Vet at det blir lagt merke til

Fredag kveld fikk seerne se Audun Haukvik (41) fra Kongsberg i en situasjon han beskriver som langt utenfor komfortsonen, nemlig som en av deltakerne i The Voice blind audition.

– Jeg har konsekvent holdt meg unna slikt. Jeg har gjort mye musikalsk oppigjennom, og er også utøvende musiker i dag, men dette er en helt ny arena. Å skulle bli bedømt etter en to minutter lang opptreden på riksdekkende TV, det er jo intenst, begynner 41-åringen.

Haukvik innrømmer at han måtte gå mange runder med seg selv da han fikk spørsmålet om å delta, men kastet seg til slutt uti det.

– Noen ganger må man gi litt kvalifisert f*en, sier han og humrer.

Mer lek, mindre alvor

41-åringen er musikklærer, og noe av det han ønsker å lære elevene sine, er at man ikke skal ta seg selv så høytidelig hele tiden. Dermed var The Voice en perfekt anledning til å vise dem at han mener det han sier.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde turt å gå ut av komfortsonen tidligere selv, at jeg kunne hatt den følelsen jeg har nå allerede som 20-åring, sier Haukvik.

– Da jeg var yngre følte jeg ofte på at alt skulle være så seriøst og viktig hele tiden, sier han.

Med årene har han skjønt at livet også må bestå av lek og moro, hvis ikke kan all seriøsiteten bli en hemsko.

– Du må tørre å slippe opp, for noe kaos er nødvendig. Hvis man tør å gi litt slipp på alt det seriøse, kan du havne på nye, spennende steder du ellers aldri ville endt opp, forteller 41-åringen entusiastisk.

– Vet ikke hvorfor det skjer

Selv om Haukvik har stått på en scene og sunget siden han var tenåring, hender det at han fortsatt blir skikkelig nervøs. Og blir han det, kommer det til syne i en hånd som skjelver intenst og ukontrollert.

– Jeg vet ikke helt hvorfor det skjer, men nervøsiteten har alltid kommet til uttrykk på en eller annen måte. Før skalv jeg i beina, men med alderen har det flyttet seg til henda, forklarer 41-åringen.

Blir lagt merke til

Han er fullt klar over at flere biter seg merke i håndbevegelsene, men selv ser han utelukkende positivt på det.

– Jeg vet at det blir lagt merke til, men selv tenker jeg at det er et godt tegn. Nervøsitet er bra, for da vet du at det du gjør betyr noe for deg, sier han.

Haukvik forteller at han ble svært lettet da både Tom «Matoma» Stræte Lagergren og Yosef Wolde-Mariam snudde seg. Han er også særdeles fornøyd med valget av mentor.

– Matoma er full av energi og en hjertevarm type. Jeg føler meg godt sett og tatt imot, bedyrer han.

