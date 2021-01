Solskjær om Ødegaard: - Håper han ikke finner formen på lørdag

LØRDAG: Se Arsenal - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 18.00.

Lørdag er det klart for en av Premier Leagues store klassikere når Arsenal tar imot Manchester United på Emirates Stadium. Denne gangen er det også en norsk kamp i kampen. United-manager Ole Gunnar Solskjær får bryne seg mot Arsenals nysignering Martin Ødegaard.

– Martin er en veldig talentfull ung spiller. Vi som har sett han på landslaget vet at han kan skape trøbbel for alle lag. Jeg håper at han ikke finner formen på lørdag, smiler Solskjær til TV 2, før han fortsetter.

– Jeg ønsker han alt det beste. Han er en fin fyr, med gode og holdninger og en god karakter. Jeg er sikker på at de har gjort en god signering.

Ødegaard har allerede gjennomført sine første treninger med Arsenal og er spilleklar lørdag. Dermed kan debuten komme mot et Manchester United som må slå tilbake etter nederlaget mot Sheffield United i midtuka.

– Man ønsker ikke å lære av tap, man vil lære av å vinne. Men det er en sånn sesong. Vi forventet ikke å gå ubeseiret siden november, selv om vi ønsket det. Vi har alltid slått tilbake med gode prestasjoner og resultater, og la oss håpe det samme skjer nå, sier Solskjær.

– Kvalmt og uakseptabelt



Selv om Manchester United før tapet mot Sheffield United hadde gått 13 kamper uten tap i Premier League, var det ikke nederlaget som havnet i fokus. Både Axel Tuanzebe og Anthony Martial ble nemlig utsatt for rasisme i kjølvannet av kampen. Det får Ole Gunnar Solskjær til å rase.

– Det er utrolig at vi fortsatt har dette misbruket i 2021. For å være ærlig synes jeg kampanjene virker, men det er fortsatt noen som gjemmer seg på sosiale medier som ikke har forstått det. Det er kvalmt og uakseptabelt. Vi har snakket sammen og spillerne har det bra, men dette er ikke Manchester United-supportere i mitt hode. Vi står alle bak spillerne, sier 47-åringen bestemt, før han legger til:

– Jeg synes disse plattformene på sosiale medier må sees på. Det er ikke rett å kunne misbruke folk anonymt. Vi må jobbe sammen for å stoppe dette tullet.

Forhåpentligvis kan man unngå den type oppførsel før, under og etter storkampen mellom Arsenal og Manchester United. For Solskjærs mannskap handler det nå om å slå tilbake, men det kan være enklere sagt enn gjort: Arsenal har vunnet fem av de siste seks kampene, og på fire forsøk i Premier League har United fortsatt til gode å vinne mot «The Gunners» under Solskjærs ledelse.

– Jeg må si at de har imponert i det siste. Det var under stort press etter Chelsea-kampen, men siden da har de virkelig levert resultater. Vi må også slå tilbake. Det er alltid store kamper mot Arsenal. Jeg har noen gode minner derfra, det er klassikere. Forhåpentligvis kan vi prestere godt og få et godt resultat, avslutter kristiansunderen.