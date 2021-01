Godtar Bertheussen-dom

Dette skriver VG.

– Vi ser på dommen som svært klar, grundig og velbegrunnet og den er også enstemmig, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til avisen.

Laila Bertheussen ble den 15. januar dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for et angrep på demokratiet.

Hun sa da dommen var ferdig forkynt at hun var «sjokkert» og anket på stedet.

Dommen frifinner henne for ett punkt i tiltalen. Det er post tre, som handler om å ha oppdiktet en straffbar handling.

Bertheussen ble dermed dømt på alle de seks andre punktene, inkludert brudd på straffelovens paragraf 115, som omfatter et angrep på demokratiet.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, sa til TV 2 etter domsavsigelsen at han nå vil benytte de neste månedene på å skrive en anke til lagmannsretten.

– Bertheussen fastholder at hun ikke er skylding. Hun anket på stedet. Det betyr at det blir en ny runde, sa Elden.

Han mener det er mange måter å angripe dommen på, selv om han bemerker at det er en godt skrevet dom. Elden mener, som han har ment under hele rettsforhandlingen, at det ikke foreligger ett bevis som er fellende på egenhånd.

Dommen er likevel tydelig på at den dømmer Bertheussen etter en samlet vurdering.