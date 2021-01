Overraskelse i Falun: Johaug slått av Diggins

Falun/Bergen (TV 2): Tour de Ski-vinner og verdenscupleder Jessica Diggins (29) stod for sensasjonen i Falun. Amerikaneren var sterkest og slo Therese Johaug på tikilometeren med 2,1 sekunder.

Johaug har vært uslåelig på enkeltstart de siste årene. Ikke siden 10-kilometeren i Canmore i mars 2016 har Johaug blitt slått i en enkeltstartsløp.

10 kilometer fristil er også VM-øvelse og gir dermed konkurrentene tro på at det er mulig å slå Johaug i kampen om gullet i Oberstdorf.

– Det var tight om plassene der. Skal en stå øverst på pallen, må alt klaffe. I dag var ikke en maksdag, sier en revansjesugen Johaug til NRK.

– Denne glemmer jeg ikke så fort.

Diggins var i skyene etter seieren.

– Det er helt vilt. Jeg kan ikke tro det. Om jeg skulle designet den perfekte løypen for meg, var det denne, sier Diggins i intervjuet med arrangøren.

Ebba Andersson ble nummer tre, mens Raghild Haga, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm og Tiril Udnes Weng fulgte på de neste plassene.

– Jeg heier jo på Therese, men hun har jo vunnet typ 50 av 50 mulige. Det er kanskje på tide at hun får kjenne på ikke å være én. Hun er jo solid, og Jessica har en fantastisk dag. Det er rørende at hun vinner. Hun fortjener det skikkelig. Hun viser at vi skulle slitt i Tour de Ski, sier Heidi Weng til TV 2.

Artikkelen oppdateres.