Slik skal det nye norske flyselskapet lokke passasjerer

I oktober i fjor kom den oppsiktsvekkende meldingen: Et helt nytt norsk flyselskap skal startes, mens andre i luftfarten sliter for å overleve.

Nå har det nye flyselskapet fått navnet Flyr, og nyansatt administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid er i gang med å planlegge oppstarten.

I TV 2-programmet Bare business letter hun på sløret om strategien til Flyr, hvordan de skal lokke passasjerer i hard konkurranse med andre selskaper - og når de vil få selskapet på vingene.

– Vi regner med å gå i gang med flyvninger i juni, sier Frislid.

600 millioner

Hun forteller at selskapet denne uken er i gang med å hente inn startkapital fra investorer. Flyr har beregnet at de trenger 600 millioner kroner, noe som skal være nok inntil selskapet er lønnsomt.

– Hvordan skal dere hente inn de pengene fra investorer, midt i den største krisen noensinne for luftfarten?

– Vi har akkurat startet prosessen nå, vi begynte faktisk i går. Og vi har fått veldig god respons. Det er jo en krise, og det er gjerne i kriser at det oppstår muligheter. Vi har et tidsrom nå hvor man kan få tak i mange flinke folk, og vi har også muligheten til å få flyene på billigsalg, sier Frislid.

Vaksiner

Sommersesongen er svært viktig for flyselskapene, og er i stor grad perioden selskapene lever av utover høsten og vinteren når det blir mindre reising og færre passasjerer. Med forsinkelser i vaksinering er det stor usikkerhet om hvor mye nordmenn kan reise denne sommeren - og om vi kan reise ut av landet. Flyr-sjefen sier likevel at hun ikke er bekymret for at det kan bli et alvorlig tilbakeslag for deres selskap:

– At det blir forsinkelser, det er vi forberedt på. Vi skal starte i det små nå mot sommeren, og så vokse inn mot vinteren. Om reisingen starter nå, om et halvt år eller om ett år, er ikke så avgjørende for oss, sier Frislid.

Ruter Norge og utlandet

Flyr planlegger å bruke få fly i startfasen, men med et mål om å trappe opp til 28-30 fly på sikt. De skal ha flyvninger mellom de største byene i Norge, men også ruter til storbyer og typiske feriedestinasjoner i Europa.

– Vi skal fly der det er etterspørsel. Vi skal ha lave kostnader, og tilby konkurransedyktige priser, sier Frislid.

Og hun er ikke er veldig bekymret for konkurransesituasjonen, der Flyr, Norwegian, SAS og ungarske Wizz Air skal kjempe om de samme kundene:

– Vi mener at det er plass til oss, sier hun.

Enkel ombooking

Og Tonje Wikstrøm Frislid mener at Flyr kan ha et fortrinn ved å tilby større fleksibilitet for kundene enn det de fleste andre flyselskaper nå gjør.

– Det skal være enkel bestilling. Har du en bagasje, så kan det være koffert eller det kan være ski - hva du ønsker. Èn bagasje er èn bagasje, sier Frislid.

Flyr vil også gi større fleksibilitet ved ombooking, noe de mener også kan lokke passasjerer til å velge dem:

– Hvis du ønsker å endre flybilletten din, så kan du endre den uten unødvendige gebyrer, sier Frislid.

Norwegian

Flyr skal nå konkurrere med Norwegian, som både flyselskapets intitiativtaker Erik Braathen og Tonje Wikstrøm Frislid har mangeårig bakgrunn fra. Det har vært usikkert om Norwegian vil klare seg gjennom pandemien, men dette ser nå mer positivt ut: Regjeringen har gjort kjent at de er villig til å hjelpe - hvis Norwegian lykkes med å redusere gjeld og å hente inn penger fra investorer.

– Var det en strek i regningen for dere i Flyr?

– Nei, vi hadde regnet med at det ville komme støtte. Og det skulle bare mangle, slik mange selskaper sliter i dag. Men vi er redd for at størrelsen på støtten - og hvor lang varighet den vil få - kan gjøre det vanskelig å konkurrere på like vilkår, sier hun.

– Det ville jo være mye enklere for dere hvis Norwegian falt ut av markedet?

– Da ville det kommet inn noen andre. I luftfarten er det kjempetøff konkurranse. Det har det alltid vært, og det vil det alltid være, sier Tonje Wikstrøm Frislid.

