Østlands-klubbene får lov å trene igjen

Det opplyser Norsk Toppfotball-sjef Leif Øverland til VG.

I et møte mellom Norsk Toppfotball, toppklubbene, Divisjonsforeningen, Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund fredag kom det frem at klubbene i de ti Østlands-kommunene som er ilagt strenge koronatiltak kan møtes til fellestreninger igjen. Det innebærer også spillere som bor i disse ti kommunene.

– NFF fortsetter med særs strenge krav til smitteverntiltak. Det støttes fra vår side, samtidig som vi er glad for at alle toppklubbene nå for mulighet til å trene, sier Leif Øverland til VG.

Klubbene må likevel belage seg på strenge koronaregler. Dette er reglene de må forholde seg til:

Fakta: Dette er koronareglene for klubbene i de ti kommuene - Spillerne som hovedregel skal ikke bruke offentlig transport til og fra trening. - Spillerne møter som hovedregel rett på treningsfeltet og går hvert til sitt etter økten. - Felles garderober skal ikke benyttes. - Spillerne bruker munnbind når de ikke trener (før/etter økt). - Styrkerom holdes som hovedregel stengt, men kan unntaksvis benyttes i forbindelse med opptrening/rehabilitering - Individuell dusjing/skift kan godkjennes av medisinsk ansvarlig i klubben for å unngå sykdom.

Treningskamper er fortsatt forbudt frem til 3. februar, skriver avisen. Klubbene i de aktuelle må søke og få godkjenning fra Norges Fotballforbund og lokale helsemyndigheter for å få lov til å spille kamper.

Det var forrige lørdag at strenge koronatiltak ble innført i ti Østlandskommuner i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo.