Svarer på spørsmålet alle lurer på: – Ingen tvil

I snart syv år har Jonas Gahr Støre vært leder i Arbeiderpartiet.

Høstens stortingsvalg er trolig hans siste sjanse til å bli statsminister.

For selv etter snart åtte år med en Høyre-styrt regjering, ligger Arbeiderpartiet rundt 20 prosent på meningsmålingene.

Det er omtrent halvparten så mye som de lå på rett etter at Støre tok over som partileder.

– Hva er grunnen til at det går så dårlig?

– Det er et langt spørsmål. Nå tror jeg vi er på vei opp igjen. Og så har du de 20 prosentene, og i tillegg 20 prosent, som sier de kan tenke seg å stemme Arbeiderpartiet. Og det er de vi må nå, sier Støre i TV 2-programmet Presseklubben.

Se intervjuet med Støre i videovinduet øverst i saken.

– Ta min del av ansvaret

Flere har spurt seg om Støre er den rette til å lede partiet.

– Jeg skal jo som leder, når vi har hatt dårlige tall, ta min del av ansvaret. Og jeg mener det er en ærlig sak å også se på hvordan jeg jobber, og hvordan jeg kan gjøre ting bedre.

– Men når du i intervju etter intervju sier at du må bli tydeligere og smile mer, og snakker om deg selv som en del av problemet; blir du ikke lei av å piske deg selv på den måten?

– Jo, men det er jo de spørsmålene du og dine kolleger stiller, da. Jeg må jo si det. Jeg stiller opp i intervjuer hvor det er tema. Og da skal jeg svare på det. Jeg vil jo mest av alt snakke om politikk.

Lærte av moren

Nylig mistet Støre moren sin, som han hadde et spesielt nært forhold til. Han har tidligere fortalt om at det var faren som lærte ham å stå på ski, mens moren lærte ham alt annet.

Og når det stormer, husker han på én spesiell ting han lærte i oppveksten.

– Det har aldri vært en tanke hos meg å gi seg. Jeg er ikke en type som gir opp.

– Hvor kommer det fra?

– Nei, altså, det er sånn jeg er. Og så tror jeg kanskje at det var noe jeg fikk med meg hjemmefra.

Han utdyper:

– At også i dårlige tider så får du stå opp og se menneskene rundt deg, og vite hva og hvem du er til for. Og det gir meg en trygghet i at jeg tror på det vi driver med.

– Og så har jeg veldig bred støtte til å gjøre den jobben jeg gjør. Jeg opplever jo at med de tallene som er dårlige for oss, så kunne vi hatt en mye større frustrasjon internt enn det vi har.

– Det er vel litt frustrasjon internt?

– Jo, men det skulle bare mangle. Men det er i ferd med å snu. Vi kommer til å løfte oss. Fordi vi har fått orden på politikk og lag, og vi står sammen om det.

Skjebnevalget

I 2017 tapte Jonas Gahr Støre valget mot Erna Solberg. Om hun vinner i september, blir hun historisk.

Aldri før har en norsk statsminister vunnet tre valg på rad.

Men den statistikken gir ikke Støre ro i sjelen.

– Der er jeg historiker nok til å legge den statistikken til side. Hvert valg er et nytt valg, hvert valg begynner på en strek. Aldri ta noe for gitt! Jeg har vært med på det før. På dette tidspunktet i 2017 sa folk mye av det samme. Og vi så hvor tøft det ble, sier han.

– Men hvor stor sannsynlighet er det for at du blir statsminister? Er det 50/50? 40/60?

– Vet du, jeg liker å si at det nå er et veldig overveldende flertall for skifte. Men alle norske valg blir jevne.

– Uten tvil

– Men spørsmålet var hvor stor sannsynlighet det var for at du blir statsminister. Er det over 50 prosent?

– Det tror jeg. Jeg har aldri gitt tall på hva vi skal være, hva som er grensene, men jeg tror det er sannsynlig at vi får til et skifte, at Arbeiderpartiet er i front, og da er det jeg som blir statsminister. Men du får ikke et tall på prosent.

– Nei, ikke på prosent i oppslutning. Men er det mest sannsynlig at statsministeren etter valget heter Jonas Gahr Støre?

– Hvis vi gjør jobben vår, hvis vi klarer å nå ut med politikken vår, så skal Arbeiderpartiet lede en sånn regjering, og da er det jeg som er kandidat.

– Men dette er jo et veldig lett spørsmål. Er det mest sannsynlig at du blir statsminister?

– Jeg svarte «ja» på det.

– Ja, for hvis ikke hadde du jo ...

– Nei, men, jeg svarer «ja» på det veldig tydelig. Og så er jeg veldig opptatt av at ingen må tro at dette gir seg selv. Det er veldig hardt arbeid. Og alle norske valgkamper og valg blir jevne.

– For man vil jo gjerne at en person som man vurderer å stemme på, selv skal tro at han vinner?

– Og det gjør han.

– Det gjør han?

– Ja. Ingen tvil.

