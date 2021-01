Ny dokumentar skal gi unikt innblikk i tiden etter ulykken

En dokumentar om livet til Formel 1-føreren er nå ferdigstilt, og vil lanseres senere i år, skriver Daily Mail. Dokumentaren vil fokusere på tyskerens utrolige karriere, men også på tiden etter den tragiske ulykken for drøyt sju år siden.

29. desember 2013 skadet Schumacher seg stygt i de franske alpene, da han kjørte off-pist sammen med sønnen.

Den syv ganger verdensmesteren pådro seg alvorlige hodeskader og lå et halvt år i kunstig koma etter to hjerneoperasjoner.

Den tyske Ferrari-legenden har siden den tid oppholdt seg i hjemmet sitt i Gland i Sveits, og familien har holdt Schumachers helsetilstand skjult for offentligheten. Det finnes heller ingen bilder av 51-åringen etter ulykken.

For første gang skal nå fans over hele verden få innblikk i hvordan stjernens liv har vært i tiden etter den tragiske ulykken, når familien hans offentliggjør videomateriale av Schumacher etter ulykken i den nye dokumentaren, skriver Sky News.

Familien vil være involvert

Ifølge Daily Mail støtter Schumachers familie den nye dokumentaren, som har fått navnet «Schumacher». Formel 1-legendens kone, Corinna, har sjeldent uttalt seg offentlig etter ulykken, men man forventer ifølge avisen at hun vil være blant intervjuobjektene i den kommende dokumentaren.

Også Schumachers far, Rolf, og sønnen Mick, er involvert i dokumentaren. Sønnen forbereder seg for tiden for sin første sesong i Formel 1-sirkuset.

Dokumentaret produseres av de tyske filmskaperne Michael Wech og Hanns-Bruno Kammertons, som tidligere har laget dokumentarer om tennislegenden Boris Becker og musikere Udo Jurgens.

– Uten deres støtte ville ikke dette være mulig

En talsperson for Schumacher-familien beskriver filmen som et «portrett av Michaels makeløse karriere, men som også viser de mange sidene til en kompleks mann».

– Filmen vil fokusere på den nådeløse og fryktløse Formel 1-føreren, den ambisiøse idrettsutøveren, den dyktige mekanikeren med unik teknikk, den pålitelige lagspilleren og den kjærlige familiemannen, fortsetter talsperson Sabine Kehm i uttalelsen.

Benjamin Seikel i filmselskapet B14, sier han er veldig glad for tilliten de har blitt vist av Schumachers familie.

– Uten deres støtte ville ikke dette vært mulig, men vi er selvsagt klare over ansvaret som følger med den tilliten, sier Seikel.