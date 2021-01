Søderlund til tyrkisk fotball: – Noe alle parter ønsket

BK Häcken hentet Alexander Søderlund foran forrige sesong. Nå er angriperen klar for tyrkisk fotball.

Rizespor bekrefter overgangen på sine nettsider. Klubben opplyser at Søderlund har signert en kontrakt på halvannet år.

Laget ligger for øyeblikket på 13.-plass i den øverste divisjonen i Tyrkia. Lørdag møter de tabelltoer Fenerbahçe.

Häcken bekrefter også på sine hjemmesider at nordmannen nå er solgt.

BEKREFTET: Slik presenteres Søderlund i Rizespor. Foto: Rizespor

Den tidligere Rosenborg-spissen skrev under på en ettårskontrakt med Häcken da han ankom klubben for ett år siden. 33-åringen scoret åtte mål og noterte seg for to målgivende pasninger i løpet av sine 23 kamper i Allsvenskan for klubben.

– Søderlund var skadeplaget forrige sesong, men bidro til tross for det med mange viktige mål og var en av grunnene til at vi lyktes med å sikre en medalje. Vi føler oss trygge på at med de alternativene vi har bak Jeremejeff på topp, og når denne sjansen dukket opp, så var det det noe alle parter ville. Vi ønsker å takke Alexander for hans innsats i den gule og svarte trøyen, sier Häckens sportssjef Martin Ericsson til klubbens hjemmeside.

Häcken skal ha akseptert et bud fra Rizespor tidligere denne uken. Angriperen reiste til Tyrkia torsdag denne uken for å forhandle om sin personlige kontrakt og fullføre overgangen.

Tidligere spilte Søderlund i to perioder i Rosenborg. Han fikk med seg to seriegull, to cupgull og tre gruppespill i Europa på Lerkendal, og ble dessuten klubbens toppscorer i fire sesonger. Totalt fikk han med seg 179 kamper og 77 mål i svart og hvitt.

33 år gamle Søderlund står med 32 landskamper for Norge. Tidligere har den bereiste spissen spilt for Haugesund, franske Saint-Étienne, og han har også opphold i mindre klubber i Italia, Island og Belgia bak seg.