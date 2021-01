Bombarderes med meldinger fra kvinner over 60 år: – Jeg vet ikke helt hva de vil ha

Danmarks landslagssjef i håndball, Nikolaj Jacobsen (49), røper at han får mange meldinger fra godt voksne kvinner. Han nekter å svare dem.

Danmarks landslagssjef Nikolaj Jacobsen har fullt fokus på fredagens semifinale i håndball-VM mot Spania.

Håndballen er imidlertid ikke det eneste dansken må forholde seg til om dagen. I et intervju med dansk TV 2 avslører han at har måttet forholde seg til at han bombarderes med meldinger fra kvinner i løpet av VM i Egypt.

– Kan de ikke la være å skrive til meg? Kan de ikke skrive til noen andre Nikolaj Jacobsen

– Jeg får mange meldinger, spesielt fra kvinner over 60 år, som er veldig misfornøyd med at jeg ikke gjør det ene eller andre, sier Nikolaj Jacobsen i et intervju med med TV 2 Sport, og slår fast:

– Jeg vet ikke helt hva de vil ha, eller hva de vil, men det må åpenbart være mange som ikke er tilfredse om dagen.

Oppfordringen fra dansken er klar.

– Kan de ikke la være å skrive til meg? Kan de ikke skrive til noen andre, sier Jacobsen, som ikke vil utdype innholdet i meldingene han får fra kvinnene over 60 år.

Ingen av kvinnene som sender ham meldinger kan vente seg å få et svar.

– For det første kommer jeg aldri til å svare dem. Jeg har noe helt annet å forholde meg til i denne turneringen, konstaterer han.

Danmark har muligheten til å ta seg til en VM-finale i sitt andre verdensmesterskap på rad. Men da må Norges overmenn Spania beseires fredag kveld. Avkast er klokken 20.30.