Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner

Saken oppdateres fortløpende.

– De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger fram i dag gjør situasjonen litt lettere for dem som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

I tillegg til å presentere en rekke økonomiske tiltak, presenterer Solberg tre scenarier hvordan situasjonen kan bli framover.

Scenario 1: Det mest optimistiske anslaget. Alle voksne får tilbud om vaksine til sommeren, det muterte viruset holdes under kontroll og noen av tiltakene kan avvikles til sommeren.



Scenario 2: Mellom-scenariet. Risikogrupper blir vaksinert før sommeren, og den voksne befolkningen blir vaksinert før 2022. Det muterte viruset holdes under kontroll. Noen av tiltakene vil kunne avvikles til sommeren, men mange holdes utover høsten.



Scenario 3: Det mest pessimistiske scenariet. Mange nok vil ikke bli vaksinert til å kunne avvikle smitteverntiltak i løpet av året.

Se listen over noen av de økonomiske tiltakene lenger ned i saken.

Vet mer i mars

På spørsmål fra TV 2 om når Solberg vet hvilket scenario Norge står i, svarer hun:

– Hvis vi skal nå det optimistiske scenariet, må vi ha klare signaler på å få nok vaksiner i løpet av mars og april for å kunne vaksinere den voksne befolkningen til sommeren. Hvis ikke er vi mer på mellomstadiet, sier hun.

Solberg sier at vi sannsynlighet havner mellom scenario 1 og 2, men hun understreker at det kommer an på om vi får nok vaksiner. Det betinger også at viruset ikke muterer seg på en måte som vaksinene ikke kan håndtere.

– Den store utfordringen er hva som skjer med det muterte viruset. Vaksineselskapene mener de kan gjøre en endring i vaksinen relativt raskt, men det betyr at man begynner på nytt igjen, sier Solberg.

På toppen

De 16,3 milliardene som regjeringen foreslår, kommer på toppen av tiltakene som allerede er kjent.

Regjeringen foreslår også å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.

Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021, men det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter ordinære regler.

Kompensasjonsordningen blir også utvidet til å gjelde ut juni.

Blant tiltakene regjeringen også foreslår, er å gi Norwegian et lån på 1,5 milliarder kroner.

Studenter og unge

I tillegg foreslår regjeringen en rekke tiltak rettet mot barn og unge. Det gjelder både for å holde folk i arbeidslivet og psykisk helse.

– Vi vet at situasjonen er svært krevende for mange studenter og unge som står på terskelen til arbeidslivet. Derfor foreslår vi i dag 2,2 milliarder kroner i tiltak til barn, unge og studenter sier kunnskaps - og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringen viderefører til 1. juli 2021 utvidede betalingsutsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstakere som betaler på studielånet.