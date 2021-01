Krüger måtte gi tapt i sekunddrama mot Bolsjunov

Falun/Bergen (TV 2): Skandalen i Lahti forrige helg var et tilbakelagt kapittel for Aleksandr Bolsjunov (24), som brukte stavene på riktig vis til å slå hardt tilbake i Falun.

1,8 sekunder foran

På VM-distansen 15 kilometer fri teknikk var russeren sterkest i det som utviklet seg til et sekunddrama mot Simen Hegstad Krüger. I målområdet kunne Bolsjunov se at Krüger nærmet seg på de siste passeringene, men etter 15 kilometer vippet duellen i russisk favør.

Bolsjunov vant 1,8 sekunder foran Krüger med Sjur Røthe på tredjeplass. Hans Christer Holund endte på fjerdeplass.

Klæbo knust - vil ikke distansen i VM

Johannes Høsflot Klæbo var tilbake på start for første gang siden sesongsåpningen i Ruka. Trønderen startet to nummer foran Bolsjunov, men ble tatt igjen av fredagens seiersherre.

Klæbo endte ett minutt og ett sekund bak Bolsjunov på sjuendeplass og det spørs om trønderen blir å finne til start på distansen under VM i Obertstdorf. Han sier dette til TV 2 etter løpet.

– Er du en medaljekandidat på 15 fri i VM?

– Nei.

– Vil du gå denne distansen i VM?

– Nei

– Har du bestemt deg for ikke å gå?

– Det er den distansen jeg misliker mest. Jeg tar med meg et greit skirenn i dag. Det er det beste jeg har gjort på 15 skate noen gang. Jeg vet at seks renn i VM blir for mye. Jeg ser for meg at å stå over denne ... Det er den jeg har mest lyst til å stå over.

Plassen kan fort gå til Harald Østberg Amundsen, som endte plassen bak Klæbo i Falun, men som har levert stabilt på 15 kilometer fri teknikk denne sesongen.

– Jeg føler at jevnheten jeg har hatt på distansen bør telle litt. Selv om det er litt avstand opp til tet i dag, så har jeg vært nærme de norske gutta på alle rennene. Jeg føler at den stabiliteten må ha litt å si, sier Amundsen til TV 2.

Martin Johnsrud Sundby er regjerende gullvinner på 15 kilometer fri og får derfor friplass i VM. Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe og Hans Christer Holund er sikre kort på det norske laget.

