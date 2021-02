Blir provosert av motekritikk

Klær skaper folk, sies det. Og klær skaper også debatt.

Det ble nemlig tilløp til bråk i sosiale medier, da motenettstedet Melk & Honning omtalte førstedame Jill Bidens klesstil, uten å nevne hennes andre prestasjoner i livet.

Jill Biden er, for ordens skyld, førstedame, professor, har doktorgrad i pedagogikk og to mastergrader.

Kritikken fikk dagbladets Martine Aurdal til å skrive kommentaren «La oss snakke om klær».

– Hvorfor ble du så provosert av at mange, blant dem flere profilerte norske kvinner, ikke likte at Jill Bidens klesstil ble omtalt?

– Det irriterte meg grønn at det kom en strøm av lettvint kritikk som gikk på at det å kommentere Jill Bidens klær, var en nedvurdering av hennes prestasjoner. Tvert imot synes jeg det var en nedvurdering av alle de bevisste valgene amerikanske politikere tar når det kommer til hva de har på seg offentlig. I de nøye utvalgte antrekkene de velger, er det en strøm av både politikk og symbolikk.

STILIG PAR: Jill og Joe Biden under forrige ukes presidentinnsettelse. Foto: NTB / SCANPIX

Skjønner frustrasjonen

Også God morgen Norges moteekspert, Marianne Jemtegård, har fått med seg diskusjonen om hvorvidt førstedamens garderobe er uvesentlig eller ikke.

Hun kan forstå at enkelte blir provosert når hennes klesvalg det blir hovedfokuset.

– Jeg kan på en måte forstå det, fordi det ligger mye symbolverdi i det å redusere en kvinne til å være en kjole eller en kåpe og glemme hva som ligger bak, sier hun og fortsetter:

– Men på den annen side så er den mektige plattformen Jill Biden har eller for eksempel Kamala Harris har, så gjennomtenkt, også når det kommer til klesplagg og hva de tar på seg, at det ikke kan oversees, sier Marianne Jemtegård.

Klær = politikk

Aurdal forteller at Jill Biden i alle år har vært svært bevisst på hva hun har på seg og at hun har uttalt seg om dette flere ganger.

– Blant annet har hun uttalt at hun i sin lærerjobb ønsker å vise elevene hvordan profesjonelle damer kler seg. På selve innsettelsen hadde hun valgt en amerikansk designer med en klar blå farge, som skulle signalisere stabilitet og trygghet og alle de tingene som Donald Trump ikke signaliserte, påpeker journalisten.

Flere mektige kvinner kledde seg i lilla under presidentinnsettelsen. Det er ikke tilfeldig, ifølge moteeksperten.

– Lilla er en farge som blir mye brukt for å symbolisere felleskap, og på tvers av partigrenser. Rødt og blått sammen, blir jo som kjent lilla, sier Jemtegård, og fortsetter:

– Lilla er i tillegg en av fargene som har blitt brukt for å signalisere og symbolisere den bevisste kvinnesaken. Sammen med hvitt og grønt.

BEVISST MED LILLA: Hillary Clinton stilte i lilla antrekk under presidentinnsettelsen Foto: NTB / SCANPIX

LILLA: Også Michelle Obama valgte å kle seg i lilla under presidentinnsettelsen. Fargen symboliserer felleskap på tvers av partier, samt kvinnesak. Foto: NTB / SCANPIX

Må kle seg bra

Det er ikke første gang klesstilen til kvinnelige politikere blir vurdert og snakket om.

I sin tid måtte Margaret Thatcher endre stil for å bli både hørt og respektert. Også vår egen statsminister, Erna Solberg, måtte gjennom en stilforandring før hun kom på den politiske tronen.

– Hvis dette er for å bli hørt, hva sier det egentlig om det samfunnet vi lever i?

– Når du sier det på den måten, så er det jo litt trist at det skal være så viktig hvordan man ser ut. Og det har dessverre mye å si. Som kvinne bør du være pen, men ikke for pen. Du bør kle deg på en måte der utseende ditt ikke kommer i veien for budskapet, slik at folk ikke blir sittende å se på hva du har på deg, sier Aurdal.