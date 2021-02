Kjartan (35) ble knivdrept på åpen gate i Haugesund: – Jeg skulle bare ta han

HAUGALAND TINGRETT (TV 2): 38-åringen som er tiltalt for drapet på Kjartan Slettemoen Hodne (35) i fjor sommer, trodde offeret overvåket ham. Aktor vil be om at drapsmannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

9. juni i fjor ble Haugesunds travleste handlegate brått gjort om til åsted for et brutalt drap.

En 38 år gammel mann bodde i denne gaten. Det samme gjorde Kjartan Slettemoen Hodne.

Mandag startet rettssaken mot 38-åringen som står tiltalt for å ha drept ham. Tiltalte erkjenner ikke straffskyld, men samtykker til tvungen behandling.

RYKKET UT: Store styrker rykket ut til Haraldsgaten i Haugesund. Foto: Jostein Viestad

Drapshandlingen startet da 38-åringen tok seg inn i Slettemoen Hodnes leilighet. Med seg hadde han en kniv.

– Jeg åpnet døren. Så rablet det for meg, sier tiltalte i retten.

Han forklarer at han angrep naboen med kniven. Slettemoen Hodne rømte ut døren, men 38-åringen fulgte etter.

De to endte etter hvert opp ute i gaten.

– Jeg klarte å ta ham igjen og rev han ned i bakken. Det var fullt raseri. Jeg skulle bare ta han, sier han.

Sjokkerte vitner

Klokken var 11.40 da sjokkerte butikkeiere og handlende ufrivillig ble vitne til at 38-åringen stakk offeret igjen og igjen med kniven.

– Det var voldsomt, og blod overalt, uttalte ett av vitnene til TV 2.

– Mannen som knivstakk ropte og skrek til folk rundt, sa en annen.

Seks minutter senere ankom ambulansen, Slettemoen Hodne ble fraktet til akutten og gjerningsmannen ble pågrepet kort tid etter.

12 timer senere døde 35-åringen av forblødning som følge av de alvorlige skadene han ble påført.

RETTSSAK: Mandag startet rettssaken i rettsal 22 i Haugaland tingrett. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Følte meg overvåket

Deler av drapshandlingen ble filmet av vitner og er en del av bevismaterialet. Noen av disse opptakene ble spilt av i retten på mandag.

Etter at aktor redegjorde for hendelsesforløpet, begynte tiltalte på sin frie forklaring.

Her fortalte han at motivet for drapet var at han følte seg forfulgt, både av avdøde, politiet og av sin egen mor.

– Jeg følte meg overvåket, sier han.

Han sier han hørte lyder fra Slettemoen Hodnes leilighet, og at han kjente på et voldsomt sinne, uten tanker om konsekvensene av det han gjorde.

– Det var ingenting som holdt meg igjen. Det var ingen tanker om noe som helst. Det var bare fullt raseri, sier han.

Samtykker til behandling

Det er satt av én uke til hovedforhandlingen i Haugaland tingrett i Haugesund, men aktor tror de kommer til å bli ferdig i løpet av tre dager.

Rettsoppnevnte sakkyndige har observert tiltalte og mener han var psykotisk da han tok livet av Slettemoen Hodne.

Deres konklusjon er at han lider av paranoid schizofreni.

Mannens forsvarer, Brynar Meling i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co, sier at hans klient samtykker til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Han ser frem til å bli ferdig med saken og ta imot den behandlingen som er nødvendig for å hindre at han begår en slik handling igjen, sier Meling til TV 2.

FORSVARER: Brynjar Meling forsvarer den tiltalte 38-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Kunne vært unngått

Forsvareren mener saken føyer seg inn i en rekke av drap som ikke nødvendigvis hadde trengt å skje.

– Dette er en ren tragedie. Det er en forferdelig situasjon som er utløst av en alvorlig sykdom – og en kan stille spørsmål ved om man gjør nok for å hindre at pasienter med slike alvorlige lidelser begår slike handlinger, sier han.

– Hva kan samfunnet gjøre annerledes?

– Det er det vanskelige, men vi har et system nå hvor det blir mye opp til kapasitet, både i psykiatrien og hos fastleger. Ser man journalen til denne mannen så kan man kanskje stille spørsmål om ting kunne vært gjort annerledes, sier forsvareren.

Kan ikke straffes

Det var først i slutten av forrige uke at ble det kjent at aktor Folke Åmlid vil legge ned påstand om at drapsmannen dømmes til tvungent psykisk helsevern.

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid er aktor i saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Konklusjonen er basert på undersøkelsene og rapportene til de rettspsykiatrisk sakkyndige, sa han til NTB på torsdag.

Det vil si at 38-åringen, etter alt å dømme, ikke kommer til å sone i vanlig fengsel, men på en lukket institusjon.

De to sakkyndige som har observert tiltalte vil, i tillegg til en patolog og 15 andre vitner, føres for retten i løpet av uken.