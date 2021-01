Dette er Norges vaksinekalender: Så mange vaksiner får vi

Vaksinasjonen i Norge pågår fortløpende, og tallene fra FHI fordrer at vaksinen fra AstraZeneca blir godkjent.

I Norge er vaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna godkjent. Vaksinen fra AstraZeneca har søkt om godkjenning i EU, og kan bli godkjent allerede fredag.

Innen september vil Norge etter planen ha mottatt seks millioner doser.

Unge utenfor risikogruppen må vente

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier til TV 2 at de nå tror de vil ha nok doser til å vaksinere risikogruppen og kritisk helsepersonell innen 1. juli.

De som befinner seg utenfor disse gruppene kan likevel måtte vente til over sommeren.

– Det vi har av avtalte doser til nå tilsier at den «vanlige» voksne befolkningen ikke får vaksiner før etter sommeren, men det kan raskt endre seg hvis det kommer store leveranser, sier Bukholm.

Han understreker at dette er en tentativ plan, og at det kan komme store avvik. Det har allerede blitt kjent denne uken at AstraZeneca vil levere betydelig færre doser enn først antatt, noe som har satt vaksinasjonsprogrammet tilbake en til to måneder.

Samtidig vil Pfizer kunne levere mer enn planlagt til EU-samarbeidet.

– Det er gode nyheter at leveransene fra Pfizer er stabil, det kan hende at de klarer å øke sin produksjon, men med hvor mye mer kan jeg ikke si noe om, sier Bukholm.

16.000 vaksinert per nå

Utover de tre allerede aktuelle vaksinene venter man på ytterligere tre vaksiner som kan være aktuelle i Norge. Dette er vaksinene Novavax, Curevax, Johnson&Johnson. Planen er at de vil søke om godkjenning i andre kvartal, ifølge opplysninger fra leverandørene.

Bukholm opplyser at cirka 100.000 nordmenn i dag har fått første dose av Pfizer vaksinen, og at 16.000 er fullvaksinerte etter å ha fått dose to.

Under kan du lese hvor mange doser Norge vil motta i måneden av de ulike vaksinene.

MODERNA: Den foreløpig siste vaksinen til å bli godkjent i Norge er fra Moderna. Foto: Dado Ruvic

Moderna:

Januar: 10.000 - 3600 til nå, 7000 doser før 1.februar.

Februar: 57 000

Mars: 53 000

April: 136 000

Mai: 136 000

Juni: 136 000

Juli: 236 000

August: 236 000

September: 236 000

Totalt: 1 236 000 Moderna-vaksiner

PFIZER: Vaksinasjonen av nordmenn er allerede i gang med Pfizer-vaksinen. Foto: Dado Ruvic

Pfizer :

Januar: 213 000

Februar: 209 000

Mars: 460 000

April: 460 000

Mai: 460 000

Juni: 460 000

Juli: 537 000

August: 537 000

September: 537 000

Totalt: 3 878 000 Pfizer-vaksiner

ASTRAZENECA: Vaksinen er foreløpig ikke godkjent, men kan bli det i løpet av de nærmeste dagene. Foto: Justin Tallis

AstraZeneca:

Februar: 193 000

Mars: 96 000

April: 200 000

Mai: 200 000

Juni: 200 000

Totalt: 889 000 AstraZeneca-vaksiner