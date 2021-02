Mangler sveisere – kan bli bråstopp for ett av landets største byggeprosjekter

Et av landets største byggeprosjekter kan få bråstopp på grunn av mangel på sveitsiske tunnel-eksperter.

Like ved E39 Fjøsangerveien, noen få minutter fra Bergen sentrum, kan bilistene skimte inngangen til det som blir en unik tunnel i verden.

Arbeidet har pågått i flere år, og etter planen skal tunnelen gjennom byfjellet Løvstakken stå ferdig i 2022. Da kan både Bybanen og syklister kjøre rett gjennom fjellet.

Men nå er utbyggingssjef Terje Simmenes bekymret.

– Det er et dramatisk tiltak som er innført. Nå i første omgang er vi opptatt av å finne løsninger, sier han.

Bybanen forsinkes

Langs den nye Bybane-traseen til Fyllingsdalen, vest i Bergen, er om lag 800 personer i fullt arbeid. 100 av disse er ansatt i underentreprenøren Marti. Sveitserne ble valgt, blant annet på grunn av sin ekspertise på denne typen komplekse tunneler.

HEKTISK: Utbyggingstakten kan holdes oppe i 14 dager. Blir forbudet forlenget, starter problemene. . Foto: Robert Reinlund / TV 2

Regjeringens innreiseforbud for arbeidsinnvandrere, gjør at Bybane-prosjekter kan bli forsinket.

– Dersom vi ikke får inn den spesialkompetansen som vi trenger i dette prosjektet, så vil det det kunne bety at byggingen av Bybane blir forsinket, sier utbyggingssjef i Bybanen Utbygging, Terje Simmenes.

Frykter økt smitte

Regjeringen har i første omgang bestemt at innreiseforbudet for de fleste arbeidsinnvandrere varer i to uker. Ifølge Simmenes skal de klare å holde planlagt fremdrift innenfor den tidsrammen.

Men dersom innreiseforbudet blir for lenget, for eksempel ved en økt smittesituasjon, starter problemene.

– Det er veldig viktig at dette tiltaket bare varer i to uker. Man gjøre noen rokkeringer som gjør at vi klarer oss. Blir det derimot langvarig, så blir problemene større, sier han.