Da Norge stengte ned, bestemte Niklas (20) seg for å satse alt

Pandemien har bydd på mange utfordringer, men for artist Niklas «Bølgen» Paulsen og lege Jørgen Skavlan har det også ført med seg mye positivt.

Mange fikk arbeidshverdagen snudd på hodet, da Norge stengte ned i mars. Det å skulle tilpasse seg en ny digital hverdagen vært tungt for mange. Men for andre har den ført positive ting med seg.

En av dem er Niklas Paulsen (20), også kjent som artisten «Bølgen». For han ble nedstengingen et vendepunkt og han valgte å satse fullt og helt på musikken.

– Før pandemien var bare jeg en vanlig student med litt store drømmer, forteller Paulsen til God morgen Norge.

Med hjemmeskole og mer fritid, bestemte han seg for å gripe muligheten.

– Jeg skjønte at de fleste kom til å sitte hjemme og kanskje kjede seg litt. Sosiale mediene ble et tidsfordriv, spesielt TikTok. Så jeg valgte å satse på det, og det slo veldig an.

To dager etter at han ga ut låten «Det er ikke verre», var den streamet over to millioner ganger på musikktjenesten Spotify. Nå har den rundet tolv millioner og han kan leve av musikken.

Digitale fastleger

Store deler av samfunnet har tilpasset seg den nye hverdagen. Det gjelder også landets mange fastleger.

Lege Jørgen Skavlan forteller at han er imponert over hvor raskt fastlegene klarte å omstille seg for å kunne gi pasientene sine riktig oppfølging.

– 12. mars skjedde det noe vi aldri har sett før. Samtidig så vi et fastlegekorps som snudde seg rundt. Mennesker som i veldig liten grad har brukt video, klarte i løpet av få dager å avholde over 11.000 videokonsultasjoner, forteller Skavlan.

Han understreker bragden ved å fortelle at gjennomsnittsalderen på norske fastleger er rundt 56-57 år. Det er en gjeng som gjerne holder på det tradisjonelle og som ikke er spesielt datakyndige.

Samtidig klarte de å rigge opp kameraer og systemer slik at de fikk snakket med pasientene på bare få dager.

Kan avlaste helsetjenesten

Skavlan presiserer at mye av fastlegenes oppgaver er rutinemessig jobb. Mye tid går til administrative oppgaver som fornyelse av resept, fornyelse av sykmelding eller å be om en rekvisisjon.

Når det gjelder disse oppgavene kan spare mye tid på å opprette kontakt via digitale flater.

– Mye av det vi driver med kan vi enkelt gjøre på mail, telefon eller videkonsultasjon. Dette er tjenester vi bør fortsette å bruke for å avlaste helsetjenesten.

– Dette er veldig positivt, sier han entusiastisk.

Positiv effekt av korona

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er enig i Skavlans konklusjon og mener det positive som har kommet ut av pandemien er at mange har endret tankesettet.

– Før var det utenkelig å ha en legekonsultasjon på video, men så ser vi at pandemien har tvunget oss til å tenke annerledes, sier hun og fortsetter:

– Det betyr at vi ikke lenger trenger å oppsøke statlige kontorer, men lett kan ordne enkelte ting hjemmefra.

Ministeren poengterer også at dette ikke skal stoppe deg fra å fysisk oppsøke fastlegen, men at det gir deg en valgmulighet som kan gjøre det enklere for deg som pasient.

Stolt av nordmenn

Helleland trekker også frem at nordmenns evne til å tilpasse seg digitaliseringen er med på å hjelpe oss gjennom pandemien.

– Jeg er stolt over det norske folk, og over arbeidsplasser som har snudd seg rundt. Jeg tror tjenestene til folket på sikt blir bedre.

– Mange syns all den nye teknologiene er vanskelig, men det er viktig å ha som et alternativ. Det er fint å se de som har utnyttet muligheten når det har vært veldig mørkt. Det har vi som samfunn gjort, avslutter hun.