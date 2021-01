Hevder Besseberg la beskyttende hånd over russer som ble dømt for medvirkning til drapsforsøk

Granskingskommisjonen slakter Anders Besseberg for å ha latt den russiske skiskyttertoppen Alexander Tikhonov fortsette i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) - til tross for at han ble dømt for en alvorlig forbrytelse og ikke bedyret sin uskyld.

Mannen det er snakk om, Tikhonov, er en tidligere russisk skiskytter som de siste tiårene har markert seg som en av de mektigste mennene i internasjonal skiskyting gjennom sine verv som visepresident i IBU og president i Det russiske skiskytterforbundet (RBU).

I 2007 ble han, etter å ha rømt fra Russland seks år tidligere, omsider dømt i den svært spesielle saken hvor planen om å forgifte den russiske guvernøren Aman Tuleyev ble avslørt før gjennomføringen. Planen ble avslørt da leiemorderne skal ha tystet på bakmennene, deriblant Tikhonov og hans bror.

Dommen: skyldig i konspirasjon for å utføre drap og dømt til tre år i fengsel.

Det hindret ikke Besseberg og IBU i å fortsette å gi ham arbeid.

Besseberg har ikke svart på TV 2s henvendelser om denne saken.

– Besseberg ga Tikhonov en «trygg havn» hos IBU

Granskingsrapporten er delvis sladdet, men er likevel enkel å tyde:

«(...) Tikhonov unngikk rettssak ved å rømme fra Russland og søke dekning i Østerrike. Besseberg ga Tikhonov en «trygg havn» hos IBU-styret, selv etter at Tikhonov dro tilbake til Russland og ble dømt», står det å lese i rapporten.

Så går de mer i detalj på det meget spesielle hendelsesforløpet:

«Tikhonov ble arrestert i 2000, men ble frigitt fra varetekstfengsling for å få medisinsk behandling i Moskva med en ordre om å bli værende i Russland. Han dro likevel til Østerrike i 2001, angivelig for å få medisinsk behandling i Innsbruck, og ble værende i Østerrike og Tyskland etter behandlingen var ferdig. I hans fravær ble (sladdet) dømt for sin del i medvirkningen og sonte to år av en fire år lang fengselsstraff. Først i 2007 reiste Tikhonov tilbake til Russland for å stå tiltalt for anklagene mot ham».

Tikhonov ble dømt og fikk altså en tre år lang fengselsstraff for medvirkning til drapsforsøk. Han slapp imidlertid å sone, da han umiddelbart ble benådet med bakgrunn i en lovendring fra år 2000.

En slik benådning i Russland gjør imidlertid ikke at Tikhonov med det ble frikjent eller at dommen ble gjort ugyldig på noen måte - kun soningen ble frafalt.

Ble værende i styret etter fellende dom

«Styret i IBU og lovkomiteen til IBU ba Tikhonov om dokumenter som ville underbygge hans påstand om at han var uskyldig, men han samarbeidet ikke og ville ikke gi dokumentene det ble spurt om. Til tross for mye kritikk både fra innad i IBU og utenfor, fikk Tikhonov lov til å bli værende i stillingen som IBUs første visepresident», skriver kommisjonen, og påpeker:

«Det slår kommisjonen som oppsiktsvekkende at IBU-styret syntes det var passende å la noen bli værende i styret etter at de har blitt dømt for å ha medvirket til å utføre en så alvorlig forbrytelse».

Kommisjonen spekulerer videre i om Tikhonov kan ha hatt noe på Besseberg som gjorde at han fikk fortsette, men de påpeker at dette kun er en teori, da de ikke har fått muligheten til å spørre Besseberg om dette.

«Uansett, uavhengig at motivene bak, vurderer kommisjonen at Besseberg må svare for brudd på IBUs daværende regler for ikke å ha foretatt seg noe, da dette kan ha vært ødeleggende for IBUs omdømme og interesser».

Tikhonov slår tilbake

Tikhonov ble valgt inn som visepresident i IBU i 2002, altså etter at han hadde blitt arrestert og siktet for forbrytelsen.

I de neste nesten to tiårene hadde Tikhonov og Besseberg et tilsynelatende stormfullt og komplisert forhold. Blant annet har Besseberg tidligere uttrykt at han ikke ville at russeren skulle etterfølge ham som IBU-president.

Rapporten som ble publisert torsdag gir imidlertid et helt annet inntrykk.

Der males det et bilde av at Besseberg ved flere anledninger skal ha latt være å forfølge alvorlige beskyldninger mot russeren, blant annet da Tikhonov skal ha forsøkt å bestikke daværende IBU-generalsekretær Nicole Resch i 2009 for å få henne til å droppe dopingsaker mot russiske utøvere.

I et intervju gitt til sports.ru i går, er likevel ikke Tikhonov nådig i sin omtale av nordmannen.

– Jeg sa, allerede for flere år siden, at Besseberg ville ende opp i skam og i fengsel. (At Resch skal ha blitt bestukket) skjedde ikke. Jeg har allerede sagt at Resch og Besseberg burde ta en løgndektetortest, sier han til sports.ru.