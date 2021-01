Holdt på å dø av kreft – nå er Evelyn (82) kanskje blant landets sprekeste 80-åringer

Hvis du har dårlig samvittighet for å ha trent for lite i det siste, kan det være den blir enda dårligere ved å lese denne saken.

På crossfitsenteret Bergen Performance Center jobber Evelyn Birkeland (82) for harde livet med dagens treningsøkt, mens barnebarnet Morten Svanevik motiverer henne.

Og hun pusher hardt på.

AKTIV: Evelyn Birkeland trener på barnebarnas treningssenter. Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Det er mange som er imponert over at jeg orker, men det handler om å finne en form for trening som man liker og trives med, forteller Birkeland.

Den 82 år gamle bestemoren og oldemoren trener flere ganger i uken.

– Jeg leste ofte om at trening - og spesielt styrketrening - er veldig godt for eldre. Det kan stemme, for jeg har blitt sterkere og er i bedre humør.

– Samtidig har jeg fått mer innhold i livet mitt etter jeg ble pensjonist. Det er fint å ha faste oppgaver og noe å se fram til - ellers er det lett å synke i en stol, forteller hun.

Fikk kreft: – Holdt på å stryke med

Men det har ikke alltid vært en aktiv hverdag for 82-åringen. For ti år siden ble Birkeland alvorlig syk med tarmkreft, blodforgiftning og infeksjoner.

Situasjonen ble til slutt så alvorlig at Evelyn holdt på å dø.

– Jeg holdt på å stryke med Evelyn Birkeland (82)

– Jeg holdt på å stryke med, men det ordnet seg heldigvis for meg. Siden da har det bare gått oppover, forteller Birkeland, som legger til at hun i tillegg måtte operere hoften etter flere komplikasjoner.

Barnebarna bestemte seg derfor for å motivere mormoren til å starte med trening. Nå trener Birkeland på crossfitsenteret til barnebarna flere ganger i uken.

– Det er utrolig mange som får inspirasjon av mormor, forteller barnebarn og personlig trener Morten Svanevik.

Saken fortsetter under bildet.

TRENING: Evelyn Birkeland blir trent av barnebarnet Morten Svanevik. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Svanevik forteller at han ofte får reaksjoner på sosiale medier.

– Hvis jeg har trent med henne og lagt ut litt filmer på Instagram, får jeg flere meldinger om at hun er en stor inspirasjon. I tillegg er det utrolig fint å se at hun liker det hun driver med, forteller han.

– Aldri for sent å begynne

Det er aldri for sent å begynne med trening, forteller fysioterapeut og førsteamanuensis, Kjartan Fersum, på Universitetet i Bergen. Han er svært imponert over 82-åringen.

ALDRI SENT: Fysioterapeuten sier det aldri er for sent å begynne md trening. Foto: Joachim Storvik / TV 2

– Dette er jo fantastisk. Helt nydelig å se på, sier Fersum når TV 2 viser ham treningsvideo av Evelyn.

– Men det viktigste er at man finner en treningsform man liker for å holde seg i aktivitet - uansett hvilken form og alder man er i.

Han legger til:

– Man sier ofte at hvis trening hadde vært en pille, så hadde det ikke vært en kjeft som ikke hadde tatt den. Det er fordi trening påvirker immunsystemet vårt, humøret vårt - altså de kognitive funksjonene - og muskler og ledd, sier Fersum.

RUTINE: Evelyn Birkeland er glad for å ha trening som en fast rutine i hverdagen. Foto: Joachim Storvik / TV 2

Evelyn Birkeland hadde knapt trent i sitt liv før hun begynte for syv år siden. Den spreke 82-åringen har ikke tenkt å gi seg med det første, men har én viktig oppfordring til alle:

– Det er bare å komme seg ut. Jeg kan absolutt anbefale det - og det er aldri for sent å begynne.