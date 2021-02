Signy Fardal ute av Farmen kjendis – mener én deltaker påvirket storbonden

Det måtte gå fire uker på Farmen kjendis, før den første dame-tvekampen ble et faktum, denne sesongen.

Kunster Öde Nerdrum (26) ble valgt som storbonde denne uken, av mannen han slo ut uken før, nemlig TV-profil Markus Bailey (28). Etter å ha pratet med alle deltakerne, valgte Nerdrum kommunikasjonssjef Signy Fardal (59) som førstekjempe.

Hun ønsket seg en rettferdig og tøff kamp, og valgte sin gode venninne, skuespiller Sølje Bergman (45), som andrekjempe.

– Det er en ære, sa Bergman da valget var tatt.

Bergman valgte å møte venninnen i melkespannholding.

Etter å ha stått i litt over to minutter, ga Fardal seg. Dermed måtte hun forlate Farmen kjendis.

Se video fra tvekampen øverst i saken.

TAPTE: Signy Fardal tapte tvekampen mot Sølje Bergman på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Angrer på én ting

Da TV 2 snakker med henne rett etter tapet, synes hun det er vemodig å forlate de andre deltakerne og Lundereid gård.

– Etter fire uker på Lundereid gård må jeg si at det er vemodig å ryke ut. Det var en rettferdig kamp, men jeg kjente at jeg ikke hadde mer å gi. Jeg visste at Sølje hadde mye sterkere vilje til å holde ut lenger, så jeg gjorde det jeg kunne. Men det gikk dessverre ikke, sier hun på telefon med TV 2.

Én av årsakene til at Fardal ble valgt som førstekjempe, skal ha vært at blant de gjenværende deltakerne, var hun den som hadde minst vilje til å forsette inne på gården.

GODE VENNINNER: Signy Fardal og Sølje Bergman ble gode venninner inne på Farmen kjendis. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun innrømmer at hun angrer på hvor ærlig hun var på visse ting, da hun ble valgt som førstekjempe.

– Jeg vet jeg kunne vært mer tydelig på at jeg gjerne ville hatt en uke til her inne. Jeg er vel den av oss som har vært mest klar for å dusje i varmt vann og vaske håret med shampo og balsam. Jeg har også gitt uttrykk for at jeg har vært lei av poteter i alle varianter, så det var litt kjent for gruppen at jeg ikke hadde så veldig mye imot å bli valgt som førstekjempe.

– Men jeg må jo si at når jeg ble valgt, så angret jeg på at jeg hadde vært så ærlig. Jeg ville jo helst hatt en uke til på gården.

Lave ambisjoner

Fardal forteller at det var ikke noe som gikk galt under melkespannholdingen, annet enn at hun var sliten.

ORKET IKKE MER: Signy Fardal stod i litt over to minutter, før hun til slutt satte ned melkespannene og tapte tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg holdt melkespannene omtrent like lenge som min personlige rekord, fra før jeg dro inn på Farmen kjendis. Men fire uker med blodslit, lite næring og ekstremt lite søvn gjør noe med systemet. Jeg kjente rett og slett at jeg ikke orket.

– Også visste jeg at Sølje antageligvis ikke hadde gitt seg. Hun hadde en fordel med at hun ville så gjerne komme til finaleuken. Det har jeg egentlig ikke hatt så store ambisjoner om.

Bergman avslører at hun hadde med seg brev på kjempehytta. Se hvem det var fra, i videoen under:

I ettertid skulle hun ønske hun holdt kortene litt tettere til brystet, angående sin ambisjoner.

– Jeg kom jo inn på gården, uten ambisjon om verken finaleuke eller å vinne. Jeg skulle kanskje ikke vært så ærlig på det, for det er klart at det hadde vært gøy å komme dit.

Tror én deltaker har påvirket

Før storbonde Nerdrum tok førstekjempevalget, hadde han en prat med hver og en av deltakerne om hvem han burde velge. Fardal tror én av deltakerne påvirket Nerdrum til å velge henne.

– Jeg tror Thomas blant annet påvirket ham. Han har vært veldig ivrig på å fortelle Öde at han burde velge meg, for da gikk det greit. At jeg ikke kom til å falle sammen i gråt, dersom jeg ble valgt som førstekjempe, sier hun om musiker og programleder Thomas Felberg (49).

STORBONDE: Signy Fardal tror storbonde Öde Nerdrum (26) lot seg påvirke av Thomas Felberg (49) da han skulle velge førstekjempe. Foto: Alex Iversen/TV 2

Til TV 2 sier Felberg at han verken maste eller hang over Nerdrum.

– Öde spurte hver enkelt om hva vi tenkte om valget, noe jeg syntes var en fin måte å gjøre det på, sier han på telefon med TV 2.

– Da sa jeg, som jeg syntes var rett og rimelig, at det burde bli en jentekamp. Det virket som jentene hadde et frikort, og det syntes jeg ikke var riktig.

Felberg innrømmer at han nevnte Fardal sitt navn, nettopp fordi han trodde hun tålte å bli valgt, og fordi hun hadde ytret et savn til 2021.

– Jeg drev ikke noe kampanje mot Signy, og det var ikke på grunn av mistrivsel. Jeg fikk en venn i Signy, og hadde det fantastisk hyggelig med henne inne på gården.

Fardal skylder på seg selv for å ha tapt, men hun mener at Nerdrum er delvis medskyldig for å angivelig ha latt seg påvirke av andre inne på gården.

– Det er jo først og fremst jeg som har skylden for at jeg ryker i dag, men jeg må dele skylden litt med Öde som valgte meg som førstekjempe. Han lot seg påvirke av enkelte mannlige elementer på gården, som var redd for å havne i kamp selv, og som dermed solgte meg billig og sa at jeg er klar for å dra hjem, sier hun, og sikter til Felberg.

I en SMS til TV 2 skriver Nerdrum at han lot seg påvirke av samtlige inne på gården, da han skulle velge førstekjempe.

– Den som imidlertid påvirket valget mitt mest var min gode venn Terje, men han sa ikke hvem jeg skulle velge. Hans tanker om valget veide tyngre for meg, enn de fleste på gården, skriver Nerdrum.

Fardal er skuffet over noe som skjedde inne på gården. Se hva i videoen under:

Fire vinnerkandidater

De gjenværende deltakerne går nå inn i den siste ordinære uken på Farmen kjendis, før finaleuken går av stabelen. Så langt har deltakerne avvist at det er noen allianser inne på gården. Fardal tror imidlertid dette kommer til å endre seg.

– Jeg tror at allianser er det som begynner å ta form nå, siden det er siste ordinære uke. Det er igjen tre-fire stykker som har høye ambisjoner om å vinne Farmen kjendis, så det er klart at de kommer nok til å gå mer i tottene på hverandre, og prøve å få hverandre ut.

De fire hun sikter til er Bergman, komiker Terje Sporsem (44), værpresentatør Eli Kari Gjengedal (59) og idrettsbefal og Instagramstjerne Lasse Matberg (34).

– Jeg tror én av de fire vinner Farmen kjendis, med mindre jeg kommer tilbake selv og tar alt, sier hun.

Torpet kjendis-finale

Før Fardal skulle til å forlate gjengen, avslørte programleder Tiril Sjåstad Christiansen (25) at Torpet kjendis ventet på henne.

– Om litt skal det avholdes en finale på Torpet kjendis, hvor vinneren kommer tilbake til gården, som et fullverdig medlem, avslørte Sjåstad Christiansen.

Det kom som et sjokk på Fardal.

TORPET KJENDIS VENTER: Nå venter Torpet kjendis på Signy Fardal. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg skal være med i finalen av Torpet kjendis! De skjelver nok i buksene der borte. Jeg aner ikke hvem som er der, men de blir nok redd når de ser meg komme, sier hun til TV 2.

– Vi får se om jeg får vinnervibber og om vinnerlysten i meg vokser. Uansett er dette en enestående og unik opplevelse.

På Torpet kjendis venter TV-profil Svein Østvik (59) og radioprofil Espen Thoresen (62) på Fardal. Tidligere denne uken trakk modell Linni Meister (35) seg, kort tid etter hun slo ut TV-profil Markus Bailey (28) i en kunnskapskonkurranse.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se Torpet kjendis mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.