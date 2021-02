Politimannen Stig (52) fikk brutal beskjed: – Det er som et spøkelse har tatt bolig i min kropp

Politimannen Stig Tonsjø beskriver diagnosen som et slag mot ham, samtidig håper han at han kan gjøre noe for andre i samme situasjon.

Han har jobbet i politiet i en årrekke og gjør det fortsatt. Han gikk ut av politihøgskolen i 1992 og i løpet av karrieren har han hatt en rekke ulike roller og ledet politioperasjoner.

En uke før julaften i fjor, 17. desember, fikk han den brutale beskjeden som veldig mange frykter. Han fikk diagnosen Alzheimer.

– Det kom jo som et slag mot meg. Det er som et spøkelse som har tatt bolig i min kropp. Den diagnosen virket veldig stygg, men samtidig tenkte jeg at nå skal jeg gi gass.

Politimannen Stigs video var kun ment til privat bruk ...

Noen vil kanskje dra kjensel på han som den dansende politimannen også. For noen år siden gikk han viralt over hele verden med en video der han danset i politiuniform til en låt av Rihanna.

– Det var på en stille og rolig søndag, hvor vi fikk tillatelse til å lage et lite stunt av det. Det tok jo helt av etterpå, forteller han med glimt i øyet.

Han beskriver seg selv som en livsglad og sosial mann.

– Jeg er ganske kreativ, og så er jeg nok samlende i sosiale lag. Jeg har ofte vært konferansier eller toastmaster.

– Jeg tenkte at det her er ikke meg

Det startet med en medarbeidersamtale han hadde med sin nærmeste leder.

Tross diagnosen er Stig fortsatt positiv til livet. Foto: Ingvild Gjerdsjø

– Jeg ble konfrontert med at kollegaer hadde sett endringer. Jeg tenkte at: «Det her er ikke meg». Men etter hvert forsto jeg at det var kanskje noe i det, forklarer han.

Han var gjennom en grundig sjekk før diagnosen til slutt var et faktum for ham. Den traff med en voldsom kraft.

– Det var jo egentlig veldig nedslående for meg. Den traff meg skikkelig hardt.

– Jeg reagerte med at nå har jeg fått innskrenket veldig mye i livet mitt. Jeg var veldig fortvilet. Kan dette gå? Men så gikk det en kraft gjennom meg og jeg tenkte: «Ja, jeg skal fortsette å leve livet mitt».

Stig forteller at det viktigste for han i livet er å fokusere på alt som er godt. Han bestemte seg fort for å ikke la sykdommen definere han og ta overhånd i hverdagen.

– Jeg vil ikke gruble for mye på det som er vanskelig.

– Jeg er en positiv person, jeg har ikke tenkt til å bli negativ. Jeg skal ha et vinnende vesen og det skal andre få merke.

Vil hjelpe andre

For Stig har det vært svært viktig å være åpen. For venner, kollegaer og familie. Det er også hans drivkraft når han nå står fram med sin historie, selv om det bare er en drøy måned siden han fikk diagnosen.

– Jeg er åpen og ærlig. Det har jeg vært hele veien. Det har jeg fått skryt for.

Han tenker på alle andre som også har fått denne diagnosen.

– Jeg tror at det er veldig mange som sitter inne, hvert fall i disse pandemi-tider, som har det helt jævlig. Og som kjenner litt på det selv, men som ikke tør å kjenne ordentlig etter og kanskje stå fram og si at jeg har fått den fæle diagnosen. Når det er noen som står fram, så kan det hende at det er mye lettere. Min drøm er at folk skal snakke om det helt åpent. Bare følg meg, jeg er overbevist om at det gir en effekt, forteller han.

Fortsatt en del av teamet

Han jobber fortsatt i politiet i Oslo.

– Arbeidsgiveren min er veldig fleksibel. De gjør alt de kan. Jeg får fortsatt mestre mine oppgaver og være en del av teamet. Jeg får bidra til å skape et godt miljø, selv om jeg ikke er operativ lenger.

MANGE ÅR I POLITIET: Stig forteller at han fortsatt er en del av teamet. Foto: Ingvild Gjerdsjø/ TV 2

Hverdagen føles også fortsatt normal for 52-åringen.

– Jeg har ikke behov for noe spesiell behandling sånn som det er nå, men det kan jo kanskje komme. Jeg verdsetter alt som har effekt og det vil jeg prøve. Jeg er glad i livet, jeg må bare finne ut hvordan jeg skal ha den veien videre.

Det er små endringer han merker. Ting som lugger litt mer enn før.

– Det er visse ting jeg merker er mer vanskelig nå. Det kan være at det er mengder med passord, eller bruker-identiteter eller kanskje litt tyngre oppgaver som jeg føler at jeg ikke helt får gjort som jeg gjorde før. At jeg kjenner at noe lugger litt.

Gentest ikke langt unna

Forskere i Norge jobber med å utvikle gen-tester som både kan fortelle om og når en person vil få Alzheimers sykdom.

– Jeg vil tro vi innen en fem års tid kan gen-teste mennesker med temmelig nøyaktig presisjon, sier professor og psykiater ved Oslo universitetssykehus, Ole Andreassen.

Professor og psykiater Ole Andreassen bekrefter at norske forskere har kommet langt i kampen mot Alzheimer . Foto: Odd Arne Hartvigsen

– Det vil igjen sette oss i stand til å spesialtilpasse behandlingen.

Andreassen får tirsdag Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris 2021 for sitt arbeide med genetikk. Han sier det har skjedd en stor revolusjon innenfor genetikk-feltet de siste årene.

Ifølge ham er det store forskningsmiljø i Norge som jobber med å finne fram til den beste behandlingsmetoden når det gjelder hjernesykdommen Alzheimer.

– Ved de store sykehusene forskes det på genetikk og det er gjort gen-funn som hjelper oss til å utvikle bedre bremse-medisiner enn de vi har i dag.

Arv og miljø avgjør

Ikke overraskende er både genene og miljøet faktorer som bestemmer om et menneske utvikler Alzheimer.

– De aller fleste får sykdommen sent i livet, og om få år vil vi være langt mer sikre når vi gen-tester folk i risikosonen, forklarer Andreassen.

– Disse testene kan fortelle oss noe om når personen vil utvikle Alzheimer, å være tidlig ute med diagnostisering er uhyre viktig da Alzheimer ødelegger nerveceller. Dette er ugjenkallelig.

Forskeren advarer mot å lete seg fram til tester på nettet. De kan være unøyaktige, og han frykter for at folk vil få psykiske reaksjoner uten at de har helsepersonell ved sin side.

– Beskjed om å leve enda mer

Jobben i Oslo politidistrikt er viktig for Stig Tonsjø.

– De tar vare på meg så godt de kan. For meg som har vært kjøreinstruktør, assisterende operasjonsleder, og jobbet med norsk luftambulanse - jeg har et stort repertoar. Så det er selvfølgelig et slag å ikke få delta på politiaktiviteter, kjøre patrulje og så videre. Jeg er også nødt til å ta førerkort-prøve, rett og slett, for at en sensor skal vurdere meg som sjåfør. Hvis sensor mener at jeg ikke lenger kan kjøre bil, så må jeg forholde meg til det og trafikksikkerheten rundt det.

Han håper hans åpenhet kan motivere andre til det samme.

– Når man har fått den type diagnose, så er det veldig greit å prøve å snakke med omgivelsene, venner. Få dem til å forstå. For hvis du blir sittende med klumpen i mange uten å få det ut, da kan det gå gærent. Så få ting ut. Da tror jeg mye er gjort.

Når han får spørsmål om framtiden, sier han følgende.

– Jeg velger ikke å se på det som en dødsdom. Det er en beskjed om å leve kanskje enda mer, oppsøke drømmer som ikke er fullført og bare «gønne» på.

Han forteller at han skal ha det godt, også framover.

– Det viktigste er å ha det godt, jeg skal smile, kose meg, oppsøke bra steder. Jeg er ikke ferdig med New York, selv om det nå er begrensninger overalt i verden