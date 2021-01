Tidligere KGB-spion med sjokkavsløring om Donald Trump

Den tidligere KGB-spionen Yuri Shvets (67) er en av hovedkildene i en ny bok der det kommer frem at Donald Trump havnet i russernes søkelys allerede på slutten av 1970-tallet.

Ifølge boken ble Trump mål for en spionasjeoperasjon gjennomført av tsjekkisk etterretning i samarbeid med KGB, da han giftet seg med den tsjekkiske modellen Ivana Zelnickova i 1977, skriver The Guardian.

Da Trump åpnet Grand Hyatt New York hotell tre år senere, kjøpte han TVer til hotellet av Semyon Kislin, som ifølge jobbet med å identifisere mulige interessante ressurser for KGB.

Kislin nekter for å ha noe forhold til KGB.

– Sjarmoffensiv

Da Donald og Ivana Trump i 1987 besøkte Russland for første gang, hadde KGB ifølge Shvets strategien klar.

– For KGB var det en sjarmoffensiv, sier han.

67-åringen forklarer at russerne hadde samlet mye informasjon om Trump før besøket.

– Følelsen var at han var ekstremt sårbar intellektuelt og psykologisk, og at han var mottakelig for smiger, sier han til The Guardian.

67-åringen forteller at KGB ga uttrykk overfor Trump for at de var svært imponert over hans personlighet, og at en mann som ham en dag burde bli president i USA.

Bare dager etter hjemkomsten begynte Trump å utforske muligheter innen politikken, og han kjøpte senere helsides annonser i flere aviser, der han engasjerte seg i USAs forsvarspolitikk.

Rekrutterte

Bokens forfatter, Craig Unger, understreker at det fra russernes side nok ikke var noen plan om at Trump skulle bearbeides for å bli president fra start.

– På tiden da det begynte, som var rundt 1980, forsøkte russerne å rekruttere som bare det, og de gikk etter dusinvis av folk, sier han.

Til The Guardian sier Shvets at dette er et eksempel på folk som har blitt rekruttert som studenter, og som senere har fått viktige posisjoner i samfunnet.

– Noe sånt skjedde med Trump, sier han.