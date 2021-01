Her er reklamefilmene som kan vinne Gullfisken 2020

Senkveld-programleder Helene Olafsen (30) og kjæresten Jørgen Nilsen (31) skal i år lede programmet som skal kåre fjorårets beste reklamefilm –Gullfisken 2020.

Det direktesendte showet fra Nydalen i Oslo blir fylt med reklameparodier og artister som Dagny, Maria Mena, Hkeem, Onkl P & de fjerne slektningene, Stina Talling og Jarle Bernhoft.

En jury har hver måned kåret månedens beste reklamefilm, og det er blant disse 12 «sølvfiskene» seerne skal stemme frem den som stikker av med den gjeve tittelen årets Gullfisk.

Under kan du se de ulike kandidatene, og nederst i artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan stemme på din favoritt.

Kandidat 1: «Öpna din dör» av POL for Kondomeriet.

Kandidat 2: «Penneflørt» av Morgenstern for Finn.no.

Kandidat 3: «Den aller beste følelsen» av Dinamo for Kreftforeningen.

Kandidat 4: «The Show Must Go Online» av TRY for Telia.

Kandidat 5: «Hjemvendt» av Morgenstern for OneCall.

Kandidat 6: «Playdate» av Morgenstern for OneCall.

Kandidat 7: «Lytt deg bort i sommer» av Morgenstern for Storytell.

Kandidat 8: «Fremtiden bestemmer» av Kitchen for Statkraft.

Kandidat 9: «Det koster mye å ha lite» av Anorak for Kirkens Bymisjon.

Kandidat 10: «LOTTO: The Winner Is» av POL for Norsk Tipping.

Kandidat 11: «Piken med svovelstikkene» av POL for Redd Barna.

Kandidat 12: «Make Christmas Great Again» av POL for Posten.

For å stemme på din favoritt, sender du SMS til nummer 26700 med kodeord «1-12». (Pris pr. stemme: 5 kroner).

«Gullfisken» 2020 sendes på TV 2 lørdag 6. februar kl. 22.10.