Harald Rønneberg om venninnen Märtha Louise: – Jeg synes hun får ufortjent mye pes

– Det gikk jo i et banka kjør fra 2003 til 2018, så det var veldig deilig å ta en liten pause, sier Harald Rønneberg (47).

Han møter Dorthe Skappel og God kveld Norge en iskald vinterdag ved Bogstad gård i Oslo. Tilbake i offentligheten, tilbake på TV.

Tilbake der det hele startet.

– Det begynte jo med TV, sier han, og kunne gjerne oppsummert hele karrieren slik.

Men han snakker om det spesielle og nære vennskapet til prinsesse Märtha Louise (49).

– Du tenker på kongen!

Det er hele 17 år siden de først møttes.

Året var 2004, «Senkveld» hadde eksistert i et par sesonger, og TV-profilen var godt i gang med konseptet «Harald gjør ting han ikke kan».

– Da hadde vi en idé om at sprangridning er gøy når du ikke kan det. Og Märtha er jo best i Norge. Så sa hun plutselig ja, og det var ikke vanlig på den tiden at kongehuset sa ja til noe sånt, så det var veldig gøy for vårt ferske talkshow, minnes Harald.

Før han skulle i ilden, husker han spesielt én samtale med prinsessen.

– Jeg hadde aldri truffet henne, så sier hun at de hadde familiemiddag her om dagen, og at da hadde pappa sagt at nå må du ikke skade han der Harald. Da husker jeg at jeg tenkte sånn «å ja, du tenker på kongen!», ler Harald.

Gikk galt

Selve sprangridningen gikk ikke helt etter planen.

– Jeg spør Märtha hvordan jeg får hesten til å hoppe. «Du bare følger hesten», svarte hun. Så kom vi mot et ganske stort hinder, og jeg tror hesten vil hoppe, så jeg reiser meg. Men hesten hopper ikke. Så setter jeg meg igjen — og da hopper hesten, forteller Harald.

Og det gikk som det måtte gå.

– Ja, da ramla jeg av og brakk armen. Men der fant vi tonen da, og etter det har vi holdt kontakten.

Siden har Märtha vært i bryllupet til Harald og kona Sølvi, og Harald gjestet dåpen til Märthas yngstedatter Emma Tallulah.

– Ufortjent mye pes

– Jeg synes jo Märtha får mye ufortjent pes. Hun er en så kul og bra dame. Du kan være enig eller uenig i valgene hennes, men hun står i hvert fall i dem, og det synes jeg er så tøft, skryter Harald.

Nå gjør de TV-comeback sammen, i Haralds nye TV-program «Helt Harald». Der utfordres Märtha til å gå på ski innendørs i hele 12 timer.

– Hun er morsom, nær, og ikke minst tøff som blir med han idioten her 12 timer på ski, ler Harald.

– Da jeg foreslo skituren så sa hun at «jeg blir veldig sur på tur, jeg liker ikke å gå på tur, jeg blir sur på ski». Og det er jo argumenter for å gjøre det, for man må jo ha litt motstand, prøve nye ting, mener han.

Gammel eventyrer

Harald forklarer det nye TV-konseptet sitt som en god samtale blandet med litt galskap, og mener at det er slik man blir ordentlig kjent med noen.

– Det er jo en touch av Senkveld?

– Ja, det er familiært. Jeg ville drive med noe som føles som meg. Du blir ikke ordentlig kjent med klassen din før du drar på leirskole, så jeg har med en gjeng mennesker som jeg kommer tett på i deres omgivelser, forklarer han.

Så er det jo en rekke utfordringer som skal gjøres.

– Jeg er jo en gammel eventyrer, og har alltid vært det. Livet blir morsommere hvis man putter inn noe galskap, sier han.

Vil ikke være en melsekk

Haralds største frykt er å bli kjedelig. Å sitte og føle at livet tusler forbi uten at det skjer noe spennende.

Han er veldig opptatt av at sønnen Ludvik (6) skal ha mye glede og moro i hverdagen.

– Jeg har jo lyst til at han skal oppleve at faren ikke er helt melsekk, sier Harald.

I tillegg er Ludvik hans viktigste kritiker.

– Den første jeg viser klipp til fra opptak, er jo Ludvik. «Sjekk her, er ikke fadern kul her?», og hvis det er dårlig respons så blir jeg deppa, ler Harald.

Forandret livet

Men selv om det er mye galskap, som han selv kaller det, så tok han tidlig et valg om å roe litt ned da den etterlengtede sønnen kom til verden via surrogatmor i USA.

– Det fineste med det var at jeg bestemte meg for – før han kom – at han skal forandre livet vårt, livet mitt. Og jeg skal ha mye tid med gutten min, sier han.

– Så jeg jobba mindre, jeg jobba annerledes, og jeg var pappa. Jeg er pappa. Det synes jeg er fantastisk.

Og selv om pappa gjør mye gøy på TV, så er han nøye på å forklare Ludvik at det faktisk er jobben hans. At det ligger mye hardt arbeid bak.

– Jeg håper at når han skjønner hva pappa driver med, så blir han litt stolt av faren sin da, sier Harald.

«Helt Harald» har premiere på TV 2 1. februar.