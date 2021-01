Tidenes norske sykkeltalent har tatt et valg som vil skuffe mange

Helt siden 2017 har Tromsø-gutten levd med store forventinger til seg. Da ble han utpekt som gullkandidat under VM i Bergen etter å ha fått sitt store gjennombrudd med seier på tempoen i junior-EM i forkant.

I årene som fulgte har det ikke manglet på superlativer og rosende omtale:

- Han er kanskje det største talentet i Norge noen gang, var dommen til tidligere landslagssjef Stig Kristiansen.

- Det er ikke urealistisk at han kan vinne Tour de France i fremtiden, er Thor Hushovd sitert på.

Etter å ha forberedt seg på å ta steget ut i den store proffverden i Uno-X de tre siste årene, har han nå gjennomført sin første samling med sitt nye lag, Team DSM (tidligere Sunweb).

Vil gå nye veier

Der er holdningen til hva han skal satse annerledes enn hva mange i Norge håper på.

Etter tre sesonger i Uno-X har Andreas Leknessund (t.v) tatt steget opp på World Tour-nivå Foto: Jan Brychta/Uno-X

- Vi har pratet litt om hvilken type rytter jeg er og hva jeg skal bli. Vi er enige om at det per nå er vanskelig å si. Å gå for sammenlagt i en Grand Tour har ikke vært den retningen eller det eneste jeg har sett for meg. Det er mer media som har drømt om dette. Det er ikke sånn at jeg nødvendigvis tenker at dette er veien å gå. Hvis jeg hadde hatt det fysiske orden, så hadde det vært kult, men jeg er ikke helt sikker på at det er det riktige for meg. Jeg har andre egenskaper som er vel så spennende, sier 21-åringen til TV 2.

Team DSM ønsker ikke at han skal røpe sesongplanen for hans første år som proff i et World Tour-lag. Men han er åpen på at det braker løs i Tour de la Provence i midten av februar. Deretter skal han få litt klassikererfaring i Belgia i mars, før han skal videre til Ardenner-klassikerne senere på våren.

- Jeg er nok mer eksplosiv enn jeg har rykte for å være. Jeg trives godt i kortere bakker. Jeg er mer enn allrounder som kan passe i kuperte endagsløp. Det er vel så interessant nå for min egen del enn lange fjell og sammendrag i treukersritt, forteller han.

- Er dette en erkjennelse du har kommet til i det siste?

- Dette er ikke noe jeg har funnet ut i vinter. Dette har vært noe som har modnet de siste årene. Verken jeg eller laget ønsker å sette noen rammer for utviklingen min foreløpig. Vi satser på at jeg først skal bli så komplett som mulig, så får vi forme retningen jeg skal gå i neste omgang, svarer han.

Vil unngå vekt-fokus

De siste tiårene har Norge vært en sykkelnasjon som har utmerket seg mest i spurter og klassikerritt. Andreas Leknessund - som vant EM-gull på tempo i U23-klassen sist høst - har imidlertid stått i front for en ny generasjon ryttere som har vist et helt annet potensiale.

Andreas Leknessund starter sesongen i midten av februar, i Tour de la Provence. Foto: Team DSM/Patrick Brunt

- Akkurat nå er det ikke det å bli sammenlagtrytter som motiverer meg mest. Men jeg kan love at det vil jeg være hvis vi kommer til en konklusjon om at det er mulig å bli.

- Er du rett og slett ikke den type rytter?

- Jeg har kjørt bra i lange bakker på U23-nivå, men det er noe helt annet i World Tour-en. Uten at vi skal gjøre dette til en sak om vekt, så er jeg tyngre enn de som kjemper om sammendraget i Tour de France. Det betyr ikke at jeg ikke kan - med litt veiledning - bli lettere, men det er et spørsmål om jeg har et ønske om å gå i den retningen som kroppen min per nå ikke er skapt for. Jeg er tyngre enn det jeg kanskje kan se ut som jeg er, men dette er noe jeg har visst hele tiden. Jeg synes samtidig at det er vel så kult å være en rytter som kan vinne i alle typer terreng. Jeg tar det ikke så tungt om jeg aldri vinner Tour de France. Det er mye annet man kan gjøre som også er moro, svarer den reflekterte Tromsø-gutten.

Han er imidlertid mer lukket rundt mulighetene for å få sjansen i en Grand Tour i sin debutsesong på dette nivået. Leknessund sier at han håper på dette - og at det ikke er uaktuelt - men han understreker samtidig at "mye kan skje".

- Det hadde vært kult å få den erfaringen. Sunweb stilte med et veldig ungt lag i Vuelta a España i fjor og gjorde en god figur der. Det gir meg troen på at det kan gi meg en positiv opplevelse. Men da er det ikke for å kjøre inn noen resultat, men for å få erfaring.

- Du er ikke redd for at det blir for brutalt å bli kastet rett ut i det?

- Brutalt blir det, men hvis laget synes jeg er klar, så er jeg enig i det. Jeg lar den vurderingen ligge hos de som har peiling. Jeg vet ikke hva som kreves, men det har sportsdirektørene kontroll på, svarer den tidligere Uno-X-rytteren som også har OL som mål.

Andreas Leknessund vurderer å flytte til Spania eller Nederland i løpet av våren. Foto: Jan Brychta/Uno-X)

Trener annerledes

Nå er Leknessund hjemme i Oslo etter en 12 dager lang samling i Spania. Han vurderer å flytte utenlands for en periode for å lette logistikken i disse karantene-tider. Formen skal være på plass. Det viser tallene.

- Jeg trener på en ny måte nå. Det er veldig annerledes enn tidligere vintre. Det er mange rolige langturer. I starten var jeg skeptisk og lurte på når jeg skal begynne å kjøre hardt. Men testene vi har gjennomført viser at det har hatt effekt. Jeg har tatt noen steg. At jeg allerede nå kjører gode tall er bra og gjør meg trygg på at jeg er på et høyt nivå.