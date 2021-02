Dette er alt du må vite om de ulike vaksinene

De neste månedene skal nordmenn koronavaksineres på løpende bånd. I denne kartleggingen finner du oversikt over de aktuelle vaksinene for Norge, og forskjellene mellom dem.

Da koronaviruset for alvor begynte å spre seg for snart ett år siden, ble det satt i gang en internasjonal dugnad for å lage en vaksine. Etter flere måneder med forskning og studier begynner vaksinekappløpet å nærme seg slutten.

Norge har nå fått tilgang på to godkjente koronavaksiner: Pfizer/BioNTech og Moderna. Fredag i forrige uke ble også AstraZeneca godkjent for bruk i EU.

I tillegg til disse er det, i følge FHIs smittevernsdirektør Geir Bukholm, tre vaksinekandidater som kan bli aktuelle for Norge i nærmeste fremtid. Det er vaksinene fra Novavax, Curevac, Johnson&Johnson.

TV 2 har tidligere laget en oversikt over antall doser det er tenkt at Norge skal få av de ulike vaksinene.

Dette er gangen i vaksineløpet Før Norge kan ta i bruk koronavaksiner må vaksineselskapene igjennom ulike faser som bunner i en eventuell anbefaling av EUs legemiddeltilsyn (EMA) og til slutt en formell godkjenning av EU-kommisjonen.

Det er Sverige som forhandler om doser på vegne av Norge, da Norge ikke er medlem av EU.

Fase 1 - Her gis første dose til noen titalls frivillige deltagere, for å vurdere sikkerheten.

- Her gis første dose til noen titalls frivillige deltagere, for å vurdere sikkerheten. Fase 2 - Her undersøkes virkningen hos flere hundre i ulike aldersgrupper, med ulik helsetilstand.

- Her undersøkes virkningen hos flere hundre i ulike aldersgrupper, med ulik helsetilstand. Fase 3 - Her testes vaksinen i store kontrollerte studier på alt fra 3000 til 90 000 personer. Vaksiner i denne fasen: Johnson & Johnson, Curevac og Novavax.

- Her testes vaksinen i store kontrollerte studier på alt fra 3000 til 90 000 personer. Godkjenning - Vaksinene blir bare godkjent dersom de store studiene dokumenterer at nytten er større enn risikoen . Godkjente vaksiner i Norge: Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Kilde: LMI

AstraZeneca

Vaksinetype: Viral vektor

Status: EU-kommisjonen godkjente AstraZeneca vaksinen fredag 29. januar.

Fremgangsmåte og effekt: AstraZeneca-vaksinen skal være billigere å produsere, og lettere å oppbevare fordi den er mindre følsom for temperatur. Vaksinen krever to doser.

Ifølge Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) er den 60 prosent effektiv. Det er uklart hvor godt den virker for folk over 55 år. De vanligste bivirkningene var milde eller moderate og ble bedre innen få dager, skriver EMA.

Levering til Norge: Norge hadde i utgangspunktet en avtale om levering av 1,2 millioner doser av AstraZeneca vaksinen i løpet av feburar. Men på grunn av leveringsproblemer var det kun ventet 200 000 doser i første omgang.

Sprøyte med Covid-19 vaksinen fra Pfizer / BioNTech som flest nordmenn vil bli vaksinert med. Foto: Berit Roald/NTB

Bukholm antar at AstraZenecas forsinkelser setter vaksinasjonsprosessen i Norge tilbake med 1-2 måneder.

Søndag ble det kjent at EU får 40 millioner vaksinedoser fra AstraZeneca i første kvartal, 9 millioner flere enn tidligere anslått.

Johnson&Johnson

Vaksinetype: Viral vektor

Status: Johnson&Johnson håper å kunne levere den fjerde godkjente koronavaksinen i Europa når den nå ligger til behandling for godkjenning hos EMA.

Fremgangsmåte og effekt: Til forskjell fra de andre vaksinene, vil denne trolig bare kreve én dose. Selskapet opplyser at vaksinen ser ut til å være 66% effektiv. Med noe mindre effektivitet på den Sør-Afrikanske varianten.

Vaksinen har en fordel ved at den kan oppbevares i vanlig kjøleskapstemperatur.

Levering til Norge: EU har en foreløpig avtale om opptil 400 millioner doser, det kan bety 4 millioner doser til Norge.

Forskjellen på vaksinetypene mRNA (Pfizer, Moderna og Curevax): Disse vaksinene inneholder RNA som kommer inn i kroppen som fettpartikler slik at cellene produserer antistoffer mot spike-proteinet. Dette er en helt ny teknologi som ikke er brukt i vaksiner før.

Disse vaksinene inneholder RNA som kommer inn i kroppen som fettpartikler slik at cellene produserer antistoffer mot spike-proteinet. Dette er en helt ny teknologi som ikke er brukt i vaksiner før. Proteinkomponent/subenhet (Novavax ): Inneholder biter av SARS-CoV-2-viruset. Proteiner fra viruset vekker en respons fra immunforsvaret i kroppen. Dette er en eldre metode.

): Inneholder biter av SARS-CoV-2-viruset. Proteiner fra viruset vekker en respons fra immunforsvaret i kroppen. Dette er en eldre metode. Viral vektor (Johnson&Johnson, AstraZeneca): Disse vaksinene inneholder ikke covid-19-virus, men består av et annet virus som er tilført genet for spike-protein. De bruker et forkjølelsesvirus som vektor. Brukes også i ebolavaksiner. Kilde: LMI

Novavax

Vaksinetype: Subenhet/proteinkomponent

Status: Vaksinen befinner seg i studiefase 3.

Fremgangsmåte og effekt: Novavax er en proteinkomponentvaksine. Det vil si at proteiner hentes fra viruset for å vekke en reaksjon i immunforsvaret. Dette er en eldre metode enn Pfizer og Moderna bruker for sin mRNA-vaksine.

Ifølge selskapet er vaksinen målt til 89,3 prosent effektiv i Storbritannia. Men, i likhet med Johnson&Johnson er også vaksinen fra Novavax mindre effektiv mot den Sør-afrikanske mutasjonen.

Vaksinen krever ikke fryselagring, slik som Pfizer og Moderna.

Levering til Norge: EU-alliansen forhandler om en avtale på 200 millioner doser dersom den blir godkjent. Det er foreløpig ukjent hvor mange doser som går til Norge.

Foto: Berit Roald/NTB

Curevac

Vaksinetype: mRNA.

Status: Vaksinen befinner seg i studiefase 3.

Fremgangsmåte og effekt: CureVac utvikler en mRNA vaksine som på mange måter ligner de vi er kjent med fra Pfizer og Moderna. Det vil si at denne vaksinen trolig vil kreve to doser og oppbevaring i fryselager.

Levering til Norge: EU har en avtale om 405 millioner doser med den tyske vaksinekandidaten Curevac.

Pfizer/BioNTech

Vaksinetype: mRNA.

Status: Pfizer/BioNTech-vaksinen ble godkjent den 21. desember 2020, og Norge startet vaksineringen 27.desember.

Fremgangsmåte og effekt: For å fullvaksineres trenger man to doser, og det er anbefalt at de settes med tre ukers mellomrom. Studier har vist at den er 95 prosent effektiv.

Bivirkninger inkluderer smerte der sprøyten blir satt, hodepine, muskelplager, leddplager, feber og slapphet. En studie fra den amerikanske mat- og medisinadministrasjonen viser at bivirkningene kommer etter den andre dosen.

Levering til Norge: En utvidet avtale med EU i januar kan gi Norge så mye som 7,2 millioner doser totalt. Ifølge Folkehelseinstituttet vil i underkant av 3,9 millioner av disse dosene komme innen utgangen av september. Fra mars-måned er det ventet at Norge vil motta cirka en halv million Pfizer-doser i måneden.

Mandag kom nyheten om at EU får 75 millioner ekstra doser. Det kan bety flere hundretusener ekstra for Norge, da vi i utgangspunktet skal få 1 prosent av EUs forsyning.

Moderna

Vaksinetype: mRNA.

Status: Moderna vaksinen ble godkjent for bruk i EU den 6.januar og den 15.januar ble første stikk satt i Oslo.

Fremgangsmåte og effekt: I følge smittevernsdirektør i FHI, Geir Bukholm vurderer de Moderna-vaksinen og Pfizer-vaksinen som to likeverdige vaksiner med svært minimale forskjeller.

Moderna-vaksinen er beregnet til 94,1 prosent effektiv.

Levering til Norge: Totalt har Norge en avtale om 1,2 millioner doser, der flesteparten av dosene vil leveres i løpet av sommeren.

Foreløpig har Norge mottatt 10 000 doser av Moderna-vaksinen som er levert til Oslo-område av praktiske årsaker.