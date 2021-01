Hardt koronarammede kommuner får ekstra milliard

Halvparten av potten skal gå direkte til kommunene, mens resten skal brukes til å kompensere lokale virksomheter, særlig de som måtte falle utenfor den generelle kompensasjonsordningen, opplyser kilder til kanalen.

Fredag klokken 12 legger regjeringen fram sin nye krisepakke med en rekke tiltak for bedrifter, permitterte, studenter og andre som er rammet av pandemien.



Totalbeløpet skal være under 50 milliarder kroner, ifølge NRK.

På toppen ligger 33 anmodningsvedtak som opposisjonen på Stortinget vedtok forrige uke til tydelig uttalt irritasjon fra regjeringspartiene.



Statsminister Erna Solberg (H) advarte da om at tiltakene ikke er kvalitetssikret. Blant annet kan noen av tiltakene måtte godkjennes av Esa.

Så langt er det kjent at regjeringen vil forlenge ordningen med utsatt innbetaling av skatt og avgifter for kriserammede bedrifter, samt å gi personer som nylig har gått ut maksperioden på dagpenger, rett til å søke dagpenger igjen, og kilder har opplyst til NRK at regjeringen vil kvittere ut kravene om å øke støtten fra 80 til 85 prosent i kompensasjonsordningen.