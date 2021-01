43.000 har droppet test på Svinesund – nå vurderes tvang

Til sammen har mer enn 55.000 kjøretøy passert grenseovergangen på Svinesundsbroen, men under 11.500 har tatt koronatest på grensa i samme periode, skriver VG.

Grensa er nå stengt for de fleste kategorier av reisende, men ordfører Anne-Kari Holm (Sp) i Halden sier hun håper det åpnes for å tvinge innreisende til å teste seg på grensa eller snu.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet presiserer at det er få muligheter for dette i Smittevernloven, men at regjeringen nå vurderer mulighetene for å innføre tvangsbestemmelser.