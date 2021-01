Fotballryktene: – Gigantklubb vil punge ut for Haaland

Thomas Tuchel er allerede i gang med å se på forsterkninger til Chelsea-stallen for neste sommer. Her er dagens fotballrykter!

Chelsea ser ikke ut til å være ferdig med kjøpefesten med det første. Nå ønsker de seg Erling Braut Haaland (20) og David Alaba (28) til sommeren. Haaland har en utkjøpsklausul på rundt 784 millioner kroner, mens Alaba kan gå gratis. Real Madrid er også interessert i duoen, skriver Sky Sports.

Thomas Tuchel skal dog ikke være interessert i å styrke stallen i dette overgangsvinudet, melder Goal.

Jesse Lingard skal være enig med West Ham om et lån ut sesongen. Manchester United-spilleren la ut et Instagram-innlegg merket med hashtagen "Hammertime". Kostnadene til West Ham skal ligge på rundt 35 millioner kroner.

Ryktene om at West Ham ønsker å gjøre Said Benrahmas (25) lån permanent øker med styrke. The Hammers må ut med rundt 258 millioner kroner for å sikre seg Brentford-eiendommen nå i januar, melder Eurosport.

The Mirror skriver at Arsenal-spiller Ainsley Maitland-Niles (23) er klar til å gå ut på lån dette overgangsvinduet for å styrke sjansene sine til å være med i Englands EM-tropp i sommer.

Hvis ikke PSG klarer å lande en ny kontrakt med Kylian Mbappe i sommer, vil franskmennene vurdere å selge stjernespissen. Både Liverpool og Real Madrid er interessert i VM-mesteren fra 2018, skriver Marca.

Bayer Leverkusen regner med å fullføre avtalen med Leicesters Demarai Gray i løpet av de neste 24 timene. Gray har seks måneder igjen av kontrakten med tabelltreeren, skriver Sky Sports.

Ifølge Goal er Liverpool nær en signering av Derbys Kaide Gordon (16), som har representert Englands u16-lag.

Chronicle skriver at Newcastle ønsker å resignere Jetro Williams (26). Nederlenderen var på lån på St. James Park forrige sesong fra Eintracht Frankfurt.

Marcelo Bielsa (65) vil vente til etter sesongen med å diskutere en ny kontrakt som Leeds-manager, melder The Mirror.

Ifølge Talkspor ser Manchester City ut til å få cirka 36 millioner kroner fra en overgang til Jeremie Frimpong (20) fra Celtic til Bayer Leverkusen. City sikret seg en videresalgsklausul på 30% da han forlot klubben i 2019. Frimpong spilte ikke en eneste seniorkamp for de lyseblå.

Fulhams Jean Michel Seri ser ut til å gå til Bordeaux på lån ut sesongen, skriver The Guardian.

Tidligere Chelsea-spiller Ramires ønsker å signere for en klubb i Sør-Afrika. Brasilianeren har stått uten kontrakt siden sommeren da han spilte for Palmeiras i hjemlandet, rapporterer Kick Off.

Alexander Søderlund (33) er på vei tyrkiske Rizespor, melder Haugesunds Avis. Häcken-spilleren dro til Tyrkia torsdag, og bekreftelsen er ventet i dag.