Prisbelønt skuespiller er død

Afroamerikanske Cicely Tyson, som er blitt betegnet som et Hollywood ikon, døde torsdag 96 år gammel.

På vegne av Cicelys familie bekreftet Tysons manager, Larry Thompson, dødsfallet. Dette melder nyhetsbyrået AP.

– Jeg har vært miss Tysons manager i 40 år, og hvert eneste år har vært et privilegium og en ære, sier Thompson i en uttalelse.

– En stjerne

Han forteller at Cicely tenkte på sine memoarer som et juletre, dekorert med ornamenter både fra sitt profesjonelle og private liv.

Cicely Tyson, vant mange priser opp gjennom sin karriere. Her poserer hun med Emmy statuettene hun vant for sin rolle i «The Autobiography of Miss Jane Pittman». Foto: AP

– I dag plasserte hun det siste ornamentet, en stjerne, i toppen av treet, sier Thompson.

Tyson begynte sin karriere som modell, før hun ble skuespiller.

Men hun var 48 år før karrieren i Hollywood tok av.

Hun fikk sin første store rolle på 60-tallet i TV-serien «East Side/ West Side», der hun spilte Jane Foster.

Prisbelønt

Cicely Tyson var en populær og prisbelønt skuespiller.

Hun ble blant annet tildelt en av æresprisene under Oscar-utdelingen i 2019, nominert til Oscar for sin rolle i «Sounder», vant en Tony Award i 2013 og rørte TV-seernes hjerter i «The Autobiography of Miss Jane Pittman».

Gjennom hele sin karriere nektet Tyson å spille karakterer som rusmisbruker, prostituert eller hushjelp. Hun følte at denne typen roller var nedverdigende for svarte kvinner.

i 2005 var hun en av 25 svarte kvinner som ble hedret for sine bidrag til kunst, underholdning og sivile rettigheter, som en del av Oprah Winfrey's Legends Ball.