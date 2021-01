Sju av ti har tillit til myndighetenes koronainformasjon

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 90.000 nordmenn om hvordan de vurderer informasjon og tiltak fra regjeringen.

I inneværende uke, med 25 nedstengte østlandskommuner, sier sju av ti nordmenn (69 prosent) at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 16 prosent sier de ikke har tillit, mens 15 prosent er usikre.

– Tilliten til informasjon fra regjeringen er og blir stabil. Selv svært kaotiske dager har ikke endret på det, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Litt under halvparten, (45 prosent), sier i januar at de har tillit til at regjeringen har satt i verk de nødvendige økonomiske tiltakene for å begrense skadevirkningene på norsk økonomi. 25 prosent er uenig, resten svarer verken eller. Dette er det laveste som er målt i hele pandemien.

– Tilliten til regjeringens økonomiske tiltak har i all hovedsak gradvis svekket seg og er nå på sitt laveste nivå i pandemien. Det er ingen dramatisk endring, men åpenbart et signal om at nordmenn stadig mer tviler på om de økonomiske tiltakene er nok, sier Clausen.

Fredag klokken 12 legger regjeringen det fram nye økonomiske tiltak i forbindelse med koronapandemien.