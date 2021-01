Trump inviterte til republikansk toppmøte i Florida

For tre uker siden var det alt annet enn rosenrødt mellom Donald Trump og Kevin McCarthy, republikanernes leder i Representantenes Hus. Rasende demonstranter hadde stormet Kongressen, og Kevin McCarthy gikk langt i å antyde at Trump var ansvarlig for angrepet.

Trump skal ifølge amerikanske medier vært lite imponert over McCarthys kommentarer, og lekte en stund med ideen om å starte et nytt parti kalt Patriot Party. Dette ville trolig fått katastrofale følger for republikanerne, og McCarthy endte opp med å trekke kritikken mot den daværende presidenten.

Tilbyr hjelp

Torsdag besøkte McCarthy Mar-a-Lago i Florida, hvor Trump har bodd siden han forlot Det hvite hus forrige uke. Stemningen var tilsynelatende langt bedre mellom de to republikanerne, som diskuterte partiets strategi i tiden fremover.

Ettersom Trump fremdeles er svartelistet fra det meste av sosiale medier, kommenterte presidenten møtet gjennom sin politiske handlingsgruppe Save America.

– President Trump har bestemt seg for å samarbeide med McCarthy i å hjelpe det republikanske partiet med å vinne majoriteten i Representantenes hus, opplyser Save America i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Fortsatt mektig

Save America opplyser om at møtet «var veldig bra og vennskapelig».

Det virker dermed som Trumps har alle tanker lagt Patroit Party til side, noe som er svært godt nytt for McCarthy og hans kolleger. Den tidligere presidenten har fremdeles enorme innflytelse over den republikanske velgerbasen, noe Save America ikke legger skjul på.

– President Trumps popularitet har aldri vært høyere enn det den er i dag, og hans støtte betyr kanskje mer enn noen støtte gjennom tidene, heter det videre.

Kritiserer riksrett

Demokratene kontrollerer nå både Det hvite hus, Representantenes hus og Senatet. McCarthy håper at republikanerne med Trumps hjelp kan ta tilbake noe av makten i Washington.

– I dag har president Trump forpliktet seg til å hjelpe republikanere i Kongress-valget i 2022. En republikansk majoritet vil lytte til våre samlede amerikanske verdier, sier McCarthy i en egen uttalelse etter møtet.

McCarthy langet samtidig ut mot demokratene og riksrettssaken mot den avgåtte presidenten, som starter 8. februar.

– For landets beste, må den demokratenes radikale agenda stanses, avslutter republikaneren.