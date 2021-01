Støttet henrettelse av demokrater – nå kan hun kastes ut av Kongressen

Det er under en måned siden Marjorie Taylor Greene begynte i jobben som kongresskvinne. På den tiden har hun rukket å gjøre seg svært bemerket i Washington.

17. januar ble hun suspendert fra Twitter for å spre feilinformasjon om presidentvalget. 20. januar, dagen Joe Biden ble innsatt som president, varslet Greene at hun ville stille demokraten for riksrett.

Dette er riktignok bare småtteri sammenliknet med noen av Greenes tidligere uttalelser. Kongresskvinnen fra Georgia er tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon, og de siste dagene har en rekke av Greenes andre, svært kontroversielle synspunkt blitt avslørt.

Henrettelser og barnedrap

Både CNN og Media Matters har gjennomført en omfattende granskning av Greenes Facebook-profil.



Disse viser at hun i 2018 og 2019 støttet henrettelse av en rekke demokrater, blant annet Nancy Pelosi.

I tillegg støttet hun en grotesk og absurd konspirasjonsteori som hevdet at Hillary Clinton drepte et spedbarn i et satanistisk ritual, for så å drikke spedbarnets blod.

Greene, beskrevet av Donald Trump som en «fremtidig republikansk stjerne», har også hevdet at skoleskytingene ved Sandy Hook og Parkland var iscenesatt. Massakrene kostet til sammen 45 menneskeliv.

I en video fra 2019 forfølger Greene en av de overlevende fra Parkland-massakren. Republikaneren anklager den overlevende for å stå i ledetog med milliardæren George Soros og kaller ham «en feiging».

Raser over komite-verv

Konspirasjonsteorien om skoleskytingene virker på mange ekstra støtende, ettersom Greene sitter i Kongressens utdanningskomite. Både overlevende og pårørende har tidligere krevd at Greene trekker seg som en følge av videoen. Nå får de politisk støtte fra høyt hold.

– Å utnevne henne til Utdanningskomiteen når hun har hånet drapene av små barn på Sandy Hook, når hun har hånet drapene av tenåringer i Parkland - hva tenker de med?, spør demokratenes leder Nancy Pelosi under en pressekonferanse torsdag.

Demokratenes leder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, krever svar fra republikanerne. Foto: Chip Somodevilla/AFP

– Det er motbydelig, og jeg mener vi bør fokusere på den republikanske ledelsen i Representantenes hus for hvilken likegyldighet de viser disse døde barna, tordner demokraten.

Hun får støtte fra flere partifeller, som ber republikanernes leder Kevin McCarthy ta grep. En talsperson for McCarthy har tidligere omtalt Greenes kommentarer som «svært bekymringsverdige» og varslet at McCarthy vil «diskutere» kommentarene med kongresskvinnen.

Varsler utvisning

Ikke alle demokrater har tålmodighet til å vente på McCarthy. Representanten Jimmy Gomez sier han nå vil fatte et hastevedtak for å utvise Greene fra Representantenes hus.

Ifølge Politico kan en avstemning om utvisningen komme allerede neste uke, og den vil kreve to tredjedels flertall for å godkjennes.

Dersom demokratene ikke lykkes med å utvise Greene, vil de forsøke å kaste henne ut av Utdanningskomiteen. I tillegg vil de forhindre at republikaneren kan sitte i komiteer i fremtiden.

Dette vil i så fall være samme straff som republikaneren Steve King fikk for sine kommentarer om «hvit overlegenhet» i 2019.

– Å utvise noen er vanskelig. Å fjerne noen fra en komite er derimot ikke vanskelig. Republikanerne gjorde det med Steve King for rasistiske kommentarer. Dette er mye verre, sier en demokratisk ansatt til CNN.

Slettet kommentarer

Greene har de siste dagene slettet en rekke av de kontroversielle innleggene fra sine sosiale medier. På spørsmål hun forsøkene på å få henne utvist fra Kongressen og komiteer, retter Greene en pekefinger mot demokratene og media.

– De prøver å ta meg fordi de vet at jeg representerer folket, heller enn politikerne. De prøver å ta meg fordi jeg, som president Trump, alltid vil forsvare konservative verdier. De vil fjerne meg fordi jeg representerer folket og de hater det, sier Greene til CNN.

Greene har gjentatte ganger brukt munnbind med et politisk budskap i Kongressen. Foto: Erin Scott/AFP

Republikanerne har i all hovedsak unngått å uttale seg om Greenes kommentarer, og påpeker at uttalelsene kom før Greene ble innvalgt til Kongressen. Innpisker Steve Scalise er blant unntakene.

– Jeg har alltid fordømt bruken av voldelig retorikk fra begge sider, og dette er intet unntak. Det finnes ikke noe rom for kommentarer som denne i vårt politiske landskap, sier Scalise.