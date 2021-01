Politi etterforsker mulig tyveri fra evakuert bolig i Gjerdrum

Politiet i Ullensaker bekrefter til Romerikes Blad at de mistenker at noen har stjålet en PC fra en av de evakuerte boligene nær skredsonen i Gjerdrum.

Avisen har intervjuet en familie som hevder å blitt kontaktet av politiet angående et funn av en PC tilhørende familien. PC-en ble funnet ved en lagerbygning utenfor den evakuerte sonen.

Ifølge familien informerte også politiet dem om et funn av en PC-skjerm og et tastatur, som familiefaren selv antar tilhører dem. Familien sier at gjenstandene må ha blitt stjålet fra deres evakuerte hjem.

Politioverbetjent Øyvind Kværner, leder av etterforskningsseksjonen ved Ullensaker lensmannsdistrikt, bekrefter til RB at de har en sak under etterforskning knyttet til det mulige tyveriet.

Han sier videre at politiet har mistanke om at det har vært personer inne i det evakuerte området og stjålet PC-en derfra.

Kværner forteller at noen vektere for et par dager siden varslet politiet om å ha observert personer med lommelykt bevege seg blant husene i det avsperrede området. Som følge av dette sendte politiet en patrulje dit, og fant to mindreårige ungdommer som ble bortvist fra stedet.

Kværner sier at Gjerdrum kommune har leid inn et vaktselskap som kontrollerer området rundt skredet, og at politiet selv patruljerer der på dagtid.

Flere av husene nær skredkanten er ifølge Kværner låst. Noen av dem er imidlertid utilgjengelige for politiet, da det er for stor risiko knyttet til å bevege seg ut til dem.