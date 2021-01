Bildet som gikk viralt endret alt for Darcy (19) og fotografen

Tilfeldigheten gjorde at livet ble snudd på hodet for en landhockeyspiller på Black Lives Matter-protest og en fersk fotograf som tilfeldigvis var til stede.

«Why is ending racism a debate?»

På norsk: «Hvorfor er det å få slutt på rasismen noe å debattere?»

Ordene var skrevet på en plakat landhockeyspilleren Darcy Bourne (19) holdt opp under en Black Lives Matter-protest i London i sommer. Da bildet gikk viralt, endret det livet både til den engelske U21-landslagsspilleren og mannen som tok bildet: fotografen Misan Harriman.

Det sterke bildet gikk viralt, og ble delt av idrettspersonligheter som Dina Asher-Smith og Lewis Hamilton, samt Martin Luther King III, sønnen til den legendariske borgerrettighetsforkjemperen ved samme navn.

– Jeg sa det bokstavelig talt til min mor i går, det bildet endret litt mitt. Bildet har gitt meg muligheten til å påvirke bevegelsen og til å prøve å endre verden i positiv retning. Det er det jeg prøver å gjøre, sier Bourne til The Telegraph.

Her er bildet Harriman tok av Bourne:

Det endret også livet til fotograften. Misan Harriman, en tidligere hodejeger som hadde lært seg å fotografere ved å se på YouTube-videoer bare tre år tidligere. Han endte i ettertid opp med å bli den første svarte mannlige fotografen til å ta forsidebildet i Vogue.

Bourne har siden bildet ble tatt begynt på prestisjeuniversitetet Duke i USA, der hun fikk et landhockeystipend. Der ble hun medlem av United Black Student Athletes at Duke og the Advancement of Blacks in Sports, samt at hun var med på å grunnlegge Beyond Our Game, en plattform som fokuserer på å hjelpe idrettsstudenter fra minoriteter med å overvinne barrierer og lykkes utenfor idretten.

Hun tenker til og med på å ta hovedfag i statsvitenskap eller sosiologi, fordi det er felt som tar for seg aktivisme og politiske spørsmål. For et år siden ville hun aldri ha vurdert det.

– Ingen mulighet, ler hun.

Det var Misan Harriman (under) som tok bildet:

Bildet av henne skulle bety så mye for så mange. For Harriman ble det en mulighet til å bli historisk.

Han endte opp med å fotografere en av Storbritannias mest fremtredende svarte idrettsutøvere, Marcus Rashford, Manchester United-stjernen som har oppnådd å bli elsket til og med av rivalenes supportere gjennom sin kamp mot barnefattigdom.

Sammen med ham på forsiden, poserte modell og mental helse-aktivist Adwoa Aboah.

ACTIVISM NOW: Det var dette forsidebildet Misan Harriman tok for Vogue. Foto: Misan Harriman

For Harriman var det tilfeldig at han i det hele tatt var til stede på marsjen.

– Jeg så at det skjedde, og tenkte jeg skulle gå på den neste, men mine venner ringte og sa jeg måtte være der. Jeg forventet ikke mange folk. Så befant jeg meg midt i det historiske øyeblikket, og tok bilder av London slik jeg aldri har sett det før, har han fortalt Evening Standard.

Vogues sjefredaktør Edward Enninful, som han kjente fra før, la merke til de sterke bildene han tok. Også hans var blant de som delte bildet med Darcy Bourne.

Enninful tok kontakt med Harriman, og resten er historie.

– Jeg håper det inspirerer tusenvis av svarte fotografer til å vite at det ikke er noen grense for hva de kan oppnå. Og for folk til å kaste nettet langt nok til å finne mangfoldige talenter, fordi vi har alltid vært her og vi fortjener å bli sett og hørt, sier Harriman.