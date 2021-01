Gir 30 millioner for å kunne invitere ensomme eldre ut på middag

Regjeringen foreslår å gi 30 millioner kroner til en ny tilskuddsordning som skal bidra til at kommuner, i samarbeid med restauranter, kan tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre, når landets eldre etter hvert blir fullvaksinert.

Planen er at opplegget skal starte etter påske, dersom vaksinegodkjenninger, produksjon og distribusjon går som planlagt.

– Det er veldig mange eldre som under pandemien har sittet alene, særlig de som bor alene, og nå kan kommunene planlegge for at de inviteres ut på et måltid med andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til TV 2.

Samarbeid

Han opplyser at ordningen vil være et samarbeid mellom kommune, restaurantene og taxinæringen.

– Både restaurant- og taxinæringen har også vært hardt rammet av pandemien, sier han.

Barne- og familiminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) mener det å få mat er spesielt viktig for eldre.

– Jeg tror det betyr veldig mye, det å få næringsrik og god mat, å møte andre, det vil bety mye for mange som har sittet alene og kanskje ikke har spist engang, fordi man sitter alene, sier han.

Vellykket i Mandal

Han mener pandemien har vært ekstra brutal for alle som bor alene.

– Vil det være aktuelt med lignende tiltak rettet mot andre grupper som har vært sårbare under pandemien?

– Nå er dette tiltaket rettet mot eldre, men det er klart at om kommunene tenker det er andre grupper som trenger et slikt tiltak, er det noe å se på, sier han.

Tiltaket er basert på erfaringer fra Mandal, der de har et konsept der flere restauranter serverer utvalgte retter til 120 kroner til eldre på dagtid. I tillegg bidrar taxinæringen med kjøring til og fra for dem som har behov for det.

Erfaringene fra Mandal viser at tiltaket gir gode opplevelser og store ringvirkninger. Tiltaket er også i tråd med satsingene i regjeringens eldrereform Leve hele livet.