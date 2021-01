Liverpool strålte mot Tottenham

Tottenham – Liverpool 1–3 (0–1)

Etter at Burnley sjokkerte Liverpool i forrige serierunde var det et heltent Liverpool som gikk på banen i London torsdag kveld.

Manchester Uniteds tap mot Sheffield United sørget for at Liverpool hadde en viktig mulighet til å krympe forspranget erkerivalen hadde fått på dem.

Liverpool sto med ett poeng på tre kamper i 2021. Nå var det på tide å snu den dårlige trenden.

På motsatt side sto José Mourinho og Tottenham som ikke hadde tapt på fire kamper. Den statistikken røk torsdag. Et offensivt Liverpool kjørte til tider over Tottenham.

– Det jeg så i dag handler ikke om form. Det handler om hvem vi er. I dag er vi oss, sier Jürgen Klopp etter kampen.

– Dette var imponerende. De klarer å slå Tottenham på bortebane, men det er måten de gjør det på, sier TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre etter kampen.

VAR-annullering og Liverpool-scoring

Allerede etter fire minutter hadde Tottenham en ball i målet bak Alisson. Dessverre for hjemmelaget ble målet annullert etter at VAR helt korrekt hadde sett på reprisen.

Det var et høyt tempo i kampen, noe som sørget for at begge lagene kom til flere sjanser. Sadio Mané var stadig på farten, men han klarte ikke å sende Liverpool i ledelsen.

På sitt fjerde forsøk valgte han istedenfor å gi ballen til Roberto Firmino. På åpent mål hadde brasilianeren få problemer med å sende gjestene i ledelsen.

Dansk dynamitt

Begge lagene fikk dyre tap i pausen. Harry Kane ble erstattet av Erik Lamela grunnet en ankelsmell, mens Joël Matip ble erstattet av Nathaniel Phillips.

– Vi måtte endre alt før kampen da Fabinho ikke kunne spille, så mistet vi Matip i pausen. Det er utrolig gøy å se hvordan vi likevel klarer å prestere. Den siste perioden har vi manglet litt selvtillit, den har ikke vært på topp, sier James Milner etter kampen.

Målet like før pause hadde tydeligvis gitt Liverpool energi. Kun to minutter var spilt da Trent Alexander-Arnold hamret ballen i motstatt hjørnet og doblet ledelsen.

Målet kom etter en svak involvering fra Hugo Lloris som slo ballen rett ut i farlig rom.

Men kun ett minutt senere smalt det i motsatt ende. Alisson var sjanseløs da Pierre Højberg tryllet frem litt dansk dynamitt og hamret ballen i hjørnet fra 17 meter. Et drømmemål av dansken.

– For en start på andreomgang, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

– Det blir sagt at Pierre Højberg er grøftegraver, men han har mer enn en spade. Det er en kanon, supplerte TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Begge lag kan miste nøkkelspillere i lang tid

Jürgen Klopp hadde dårlige nyheter etter kampen. Skaden til Joël Matip setter ham trolig ut av spill i lengre tid.

– Vi kan ikke bare hente en tilfeldig spiller. Vi har gode unge spillere, men situasjonen er veldig rar. Vi er nødt til å takle det. Det som skjer i dag hjalp definitivt ikke, og det ser alvorlig ut for Matip, sier tyskeren.

UTE: Harry Kane er trolig ute i flere uker sier José Mourinho. Foto: Nick Potts

José Mourinho hadde også dårlige nyheter for Spurs-fansen. Harry Kane fikk smeller i begge anklene og nå må trolig London-klubben klare seg uten stjernespilleren.

– Jeg regner med at han blir ute i noen uker. Hvor mange kan jeg ikke svare på nå, sier Mourinho.

Det er noen spillere man ikke kan erstatte. Nesten alle lag har slike spillere, men jeg tenker vi må kjempe. Slik er det. Vi kan ikke gjøre noe med det, sier portugiseren.

Mané utnyttet forsvarsfeil

Etter 58 minutter fikk også Mohamed Salah annullert et mål etter at VAR hadde blandet seg inn. Kampens dommer Martin Atkinson måtte bort å se på bildene og valgte å annullere målet.

Kort tid senere skulle derimot Liverpool få sitt tredje mål. Denne gangen lyktes det for Sadio Mané, som utnyttet slapt forsvarsspill av Joe Rodon og hamret ballen i nettaket.

– Mané har fortjent den scoringen, var dommen til Espen Ween.

– Han er banens beste i mine øyne, men Rodon kommer til å tenke på den der, supplerte Petter Myhre.

Det endte 3-1 til Liverpool. Dermed er de kun tre poeng bak Manchester United og fire poeng bak Manchester City, som har én kamp mindre spilt.