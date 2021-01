Snakker ut om marerittet: – Jeg kunne ikke puste. Jeg hostet opp blod

Over et halvt år etter å ha blitt smittet av koronaviruset, sliter basketstjernen Asia Durr fortsatt med de voldsomme ettervirkningene.

Etter å ha blitt smittet av Covid-19 har ingenting blitt det samme for basketstjernen Asia Durr (23).

– Livet mitt har forandret seg fullstendig siden 8. juni, forteller hun i et intervju med HBO-programmet «Real Sports with Bryant Gumbel».

Mer enn et halvt år senere er livet som topptrent idrettsutøver fortsatt noe helt fjernt.

– Det er dager jeg føler meg bra og jeg kan gå på butikken eller ta oppvasken. Og så er det dager der jeg er nødt til å holde senga. Det føles som å bli truffet av en buss, sier Durr.

– Hostet opp blod

Da det stod på som verst gikk New York Liberty-spilleren gjennom et smertehelvete av en annen verden.

– Jeg kunne ikke puste. Jeg hostet opp blod. Det var en lungesmerte som var så intens. Det føltes som om noen tok en lang kniv og bare stakk deg i lungene hvert sekund. Jeg våknet klokken to om natten og spydde. Jeg gikk frem og tilbake til badet. Jeg kunne ikke holde på noe, sier hun.

Sykdommen har gitt henne et betydelig vekttap.

– Jeg har gått ned 15 kilo, sier Durr.

Frykter karriereslutt

Hun måtte stå over 2020-sesongen og får fortsatt ikke lov til å trene. Durr aner ikke noe om når - eller om - hun kommer tilbake på banen igjen.

– Legene har fortsatt ikke klarert meg til å gjøre noe fysisk, som kan forårsake en oppblussing. Det er det som er så vanskelig for meg, for når jeg har hatt noe jeg sliter med i livet, så går jeg og spiller. Jeg kan ikke engang gjøre det nå, sier Durr, som innrømmer at tanken om at karrieren kan være over er til stede.

– Ja, det er noe jeg har tenkt på ofte. Det er opp til Gud.