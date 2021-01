NRK: Skal teste alle positive korona-tester i Oslo for mutant-viruset

Avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, opplyser at alle positive korona-prøver fra Oslo denne uken skal sjekkes for mutant-viruset.

– Det er viktig å få helgenomsekvensert mer fra Oslo nå. Det kommer vi til å gjøre fremover. Fra denne uka har vi etterspurt alle prøver fra Oslo, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til NRK.

Alle prøver tatt i Oslo siden mandag denne uken, og en periode fremover, vil bli helgenomsekvensert eller testet spesifikt for den muterte virusvarianten fra Storbritannia.

Målet er å finne ut hvilken versjon av viruset det er som sirkulerer i hovedstaden, opplyser Wold til kanalen.

Etter at utbruddet i Nordre Follo ble kjent sist uke, var FHI tydelige på at de ønsket å analysere en større andel av prøvene for det muterte viruset.

Nyheten tas godt imot av Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som tidligere denne uken krevde at alle positive prøver fra Oslo blir analysert.

– Dette er gode nyheter. Jeg er glad regjeringen og FHI har lyttet til oss og at prøvene i Oslo nå blir analysert, sier byrådslederen.

– Dessuten har vi fått på plass strengere grensekontroll inn til Norge. Det er veldig gledelig. Det viktige nå fremover blir å få fart på vaksineringen, fortsetter han.