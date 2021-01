Regjeringen varsler koronalettelser i neste uke

På grunn av smitteutbruddet i Nordre Follo har 25 kommuner på Østlandet innført svært strenge restriksjoner. Ti av kommunene har innført tiltak på nivå fem, som er det strengeste nivået. I tillegg har 15 andre kommuner tiltak på nivå fire.

Den knallharde nedstengningen ble innført forrige helg. Tiltakene varer i utgangspunktet til søndag, og nå varsler regjeringen at det vil komme lettelser i neste uke.

– Bakgrunnen er at vi nå jobber med tiltakene for neste uke. Og i tilbakemeldingene som vi har fått fra fagmyndighetene, er vurderingen at det er bedre oversikt over situasjonen nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på telefon til NTB.

Smitten i Norge har halvert seg tiden januar og ifølge FHI har R-tallet gjennomsnittlig ligget på 0,6. Situasjonen er fortsatt alvorlig i Nordre Follo, men kommunen melder om at de har relativt god kontroll.

FOLKETOMT: Butikker holder stengt i Karl Johans gate som følge av de strenge smitteverntiltakene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Lettelser for barn og unge

Til VG lover også KrF-lederen at det vil komme lettelser for barn og unge.

– Regjeringen har nå fått det faglige rådet og situasjonen er mer oversiktlig. Vi jobber nå med anbefalingen, og det vil komme lettelser neste uke, spesielt for barn og unge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (FrP) til VG.

Ifølge Ropstad vil det gjøres lettelser i følgende kommuner: Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler og Nordre Follo.

LETTELSER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til VG at det vil komme koronalettelser i neste uke. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Stor belastning

I kommunene som har de strengeste tiltakene, er det innført rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinnet.

I tillegg ble det innført en stans i breddeidrett og andre fritidsaktiviteter.

– Det har vært en stor belastning med de strenge tiltakene, særlig i kommunene med mye smitte. Derfor er det helt avgjørende at skoler som i dag er på rødt nivå og fritidsaktiviteter kan åpne igjen så snart som mulig, slik at barn og unge kan møte trygge voksne og fellesskap med andre, sier Ropstad til VG.