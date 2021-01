Psykologen frykter en skadet generasjon etter pandemien – dette kan du gjøre

Psykolog Hedvig Montgomery er spesielt bekymret for de mellom 10-25 år under pandemien. Hun har flere tips til hva samfunnet og enkeltpersoner kan gjøre for å hindre skade på en hel generasjon.

– For oss som er voksne, gjør det ingenting om vi synger i kor i dag eller om fem år. For en som er 11, har det alt å si, man har et viss læringsvindu, sier psykolog Hedvig Montgomery til TV 2.

Det nærmer seg et år siden koronapandemien traff Norge, og de mest inngripende tiltakene siden krigen ble innført i landet vårt.

I 2021 startet det nye året med nye, inngripende tiltak for store deler av landet, og blant dem som rammes av disse er barn og unge.

– Denne pandemien er tøffere for de unge enn for oss som som sitter her etablert, barn er helt avhengig av å lære ting her og nå, å treffe folk her og nå. Når vi ser på aldersgruppen 10-25, så tenker jeg det er de som sliter mest, sier Montgomery.

Må annerkjennes

Montgomery er tydelig på at det er en rekke ting voksne kan gjøre for å hjelpe de unge.

– For det første, så må vi være klar over at det er de unge og de unge voksnes verden som må komme først i gang. Det må vi andre være enig i, hvis ikke risikerer vi å skade en hel generasjon for mange år framover, sier hun.

Torsdag lover regjeringen at det vil komme lettelser i tiltakene for kommunene på Østlandet neste uke.

– Regjeringen har nå fått det faglige rådet og situasjonen er mer oversiktlig. Vi jobber nå med anbefalingen, og det vil komme lettelser neste uke, spesielt for barn og unge, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (FrP) til VG.

Dette mener Montgomery er viktig.

Hun legger til at ved å holde skoler og aktiviter stengt, kan unge få en følelse av å ikke strekke til. Og i verste fall at de faktisk ikke lærer det de skal, og faktisk ikke strekker til.

– Vi må si ja til åpning av barneidrett og skoler, ikke problematisere det, sier hun.

Hun mener også det vil være til stor hjelp at voksne er klar over at det kan være ekstra tungt for denne gruppen.

– Spør hvordan det går. Foreldre må gi barna sine klemmer, sier hun.

– Legg bort angsten

Hun er også tydelig på at det er viktig at de voksne legger bort sin egen angst, og ikke lar dette gå ut over barna.

– Det er helt greit å være bekymret, men det er ingen grunn til å være redd. Legg bort din egen angst, jobb med det med andre voksne. Det kan også være lettere å bli sint når man er stresset, pass på å ikke la dette gå ut over barna, sier hun.

Hun anbefaler også at familier gjør ting sammen – pusle puslespill, spikke, gå tur.

– I en situasjon slik den vi er i nå, kan det være lett å føle seg lenger unna andre enn før. Det er det viktig at voksne jobber for å motarbeide hos barna, sier hun.

Råd på hjemmekontoret

For å kunne gjøre forholdene best mulig for barn og unge voksne, er det altså viktig at de voksne i deres liv har det bra.

Mange sitter på hjemmekontor – og har gjort det lenge.

Montgomery har flere råd til de som er på hjemmekontor.

– Det er jo ingenting du blir så sliten av som Teams-møter. Heller ikke det å sitte stille og føle at det går nedover med deg selv, sier hun.

Hun mener derfor det er viktig at man tar grep selv, for å bedre situasjonen.

– Ha kontakt med kolleger utenfor møtene, reis deg opp, gjør noe annet, og kom tilbake. Husk at det vanligvis ikke er hele arbeidsdagen på kontoret man jobber intensivt, så unn deg pauser også hjemme, sier psykologen.