Tarjei Bø er rystet: – De har gått bak ryggen vår

– Det var forkastelig og sjokkerende å lese det som sto i rapporten. At det som skal være dine «egne» folk er med på å støtte opp og beskytte folk som jukser. Det er helt sjokkerende og viktig at det er det debatten handler om. IBU har altså vært med på å dekke over og bevisst latt være å sjekke opp rykter og konkrete hendelser underveis.

Det sier Tarjei Bø til TV 2 torsdag ettermiddag.

Tidlig torsdag kunne TV 2 avsløre store deler av rapporten til Det internasjonale skiskytterforbundets uavhengige granskingskommisjon (ERC). Rapporten er knusende og den tidligere lederen av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Anders Besseberg (74) får flere alvorlige beskyldninger mot seg.

Nordmannen ledet IBU i 25 år.

Kommisjonen skal ha intervjuet i overkant av 60 personer, og skal ha samlet inn og gjennomgått mer enn 70 000 dokumenter og elektroniske filer.

– IBU har fått informasjon og tilgang på positive dopingprøver og ureglementerte blodprofiler, hvor de ser at ting er feil, uten å etterforske det, sier Tarjei Bø.

– De har gått bak ryggen vår

Skiskytter Tarjei Bø sitter igjen med en følelse av at forbundet har gått bak ryggen på dem som har drevet med ren idrett. Noe han beskriver som rystende.

– Den EPO-sprøyta de fant i Anterselva klarer jeg ikke å huske at vi snakket om blant utøverne, jeg var ikke der i 2015, men det er helt vilt. Om de gjorde jobben sin, ville de fått med italienske myndigheter på laget, så ville det virkelig blitt fulgt opp. Jeg lurer på hva som har skjedd der, det er ekstremt sjokkerende, sier Bø.

ANTERSELVA, ITALIA 20200215. Tarjei Bø over målstreken under sprint 10km for menn under VM i skiskyting 2020 i Anterselva. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

– De har vist null respekt for utøverne i feltet som står på startstreken. Anført av Besseberg og Resch har de beskyttet utøverne som har jukset og dopet seg, og latt dem stille til start mot oss som er opptatt av fair play og ren idrett. De har gått bak ryggen vår og kommet med tomme ord. Det er helt rystende.

Selv om det er et annet regime i toppledelsen til IBU nå, mener Bø at organisasjonen like fullt må ta sitt ansvar og be utøverne om unnskyldning.

– Det er viktig at IBU blir stilt ansvarlig for alt som skjedde på vakta til Besseberg og Resch. De representerer en organisasjon som har dekket over for masse som aldri burde skjedd. Derfor er det viktig at de kommer med en forklaring og en unnskyldning. For det må være flere i IBU som har vært delaktig, som har hørt historier og rykter, og de må komme på banen og ta sitt ansvar.

– Stoler du på IBU nå?

– Nå stoler jeg på IBU. Jeg tror det er så enkelt som at de måtte få en skikkelig smekk etter razziaen og granskningen av Besseberg og Resch. Da ble ting oppdaget, det kom inn folk som skjønte at dette ikke kunne fortsette, og de forsto at det må være uavhengige kommisjoner som etterforsker. Du kan ikke etterforske deg selv, sånn føler jeg at det er i all idrett, sier Tarjei Bø til TV 2.

MAKT: Anders Besseberg har hatt mye makt i idrettsmiljøet som sjef for IBU i 25 år. Her sammen med Kong Harald. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Vi norske kom kanskje litt seint på banen

I rapporten kan man lese at det er funnet 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldninger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituerte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.

– Har Norge som verdens ledende skiskytternasjon vært flinke nok, både som nasjon og på utøvernivå, til å engasjere seg i antidopingkampen?

– Jeg tror vi kunne vært flinkere til å stå opp i enkelte situasjoner. Personlig har jeg gjort det noen ganger, seinest under VM i Anterselva i fjor. Så skal vi gi stor applaus til Fourcade og Samuelsson, som har gått i bresjen for utøvergruppa. Vi norske kom kanskje litt seint på banen, men de siste årene har vi virkelig stått opp for vår sak og hva vi mener, sier Tarjei Bø.