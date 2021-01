EU: Anbefaler tre uker mellom vaksinedosene til Pfizer

Storbritannia, Mexico og flere andre europeiske land som Danmark, Frankrike, Tyskland og Nederland har vurdert eller allerede bestemt at de ønsker å utsette og sette andre dose av vaksinene.

Ifølge Reuters har vaksineprodusentene sagt at de ikke kan garantene at dosene vil ha like god effekt om de ikke settes innenfor det anbefalte tidsrommet.

I en uttalelse torsdag sier EU at de anbefaler at andre dose av Pfizer-vaksinen settes etter tre uker.