Sky Sports-ekspert tror Arsenal forbereder Ødegaard-framstøt: - En stor fordel

Martin Ødegaard skal spille for Arsenal ut sesongen. Overgansekspert i Sky Sports, Dharmesh Sheth, tror derimot at London-laget har større planer for nordmannen.

Etter dager med venting og spenning knyttet til Martin Ødegaards overgang til Arsenal og Premier League, kom endelig bekreftelsen onsdag. Drammenseren går på lån fra Real Madrid – en avtale som strekker seg ut inneværende sesong.

– Dette blir sett på som en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Arsenal får den offensive midtbanespilleren de var ute etter, og Real Madrid får se en spiller som ikke har fått for mange sjanser, få muligheten til å spille førstelagsfotball, sier Sky Sports-ekspert, Dharmesh Sheth til TV 2 og fortsetter:

– Jeg tror ikke noen tror at dette er et sjansespill fra Arsenals side selv om det bare er snakk om et lån på seks måneder. Om han leverer bra kan det være at Arsenal forsøker å overtale Real Madrid til å selge i sommer.

Men først må Ødegaard overbevise på Emirates. Dharmesh tror dette er et perfekt tidspunkt å komme inn på.

– Alle ønsker fansen tilbake på tribunene, men en ting som er positivt med at de ikke er der, er at han ikke vil få de på nakken dersom det går dårlig. Han slipper unna kritikken og mishagsytringene fra fansen på stadion. Det kan være en fordel for Ødegaard, mener han.

Tror Arsenal forbereder bud

Selv om avtalen mellom Real Madrid og Arsenal ikke inneholder noen kjøpsopsjon, har ikke Mikel Arteta lagt skjul på at 22-åringen også er interessant med tanke på en permanent avtale. På torsdagens pressekonferanse sa Arsenal-sjefen blant annet følgende:

– Han har alle kvaliteter som vi ser etter i den posisjonen. Så avhenger det av to ting: Hvor bra han tilpasser seg og hvilken innflytelse han har på laget. Og hva han og Real Madrid tenker om det, for han er Real Madrids eiendom og han har selv mye å si.

Overgangsekspert Dharmesh, som også er en del av den populære podcasten «TransferTalk», tror «The Gunners» bruker denne perioden for å sette seg i angrepsposisjon.

– Om Arsenal liker Ødegaard og han leverer, vil de ha en stor fordel med tanke på at de vil ha opprettet et forhold til ham. Forholdet mellom Arsenal og Real Madrid skal heller ikke undervurderes. Kommer det til det punktet at Real Madrid sier at han er tilgjengelig for en permanent overgang er jeg sikker på at Arsenal har et godt utgangspunkt.

– Tror du Arsenal ønsker en permanent avtale?

– Jeg ser ikke noen grunn til noe annet. Får han en god opplevelse i Arsenal og klubben ønsker å kjøpe, kan det tenkes at Ødegaard selv prøver å overbevise Real Madrid til å selge. Men han har ikke spilt enda, så la oss vente å se hvordan det går, humrer Sky-reporteren.

Kan få debuten mot Solskjær

Allerede til helgen kan Arsenal-supporterne få se Ødegaard i aksjon på Emirates Stadium. På motsatt halvdel står Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

– Jeg tror ikke mange forventer at han starter i den kampen, men tenk om han kommer inn mot Manchester United. For en introduksjon det kan bli. En av de mest ikoniske kampene i Premier League og han kan være en del av det, smiler Dharmesh, som påpeker at en sånn kamp gir Ødegaard muligheten til å skaffe seg heltestatus umiddelbart.

– Hundre prosent. Ødegaard er godt kjent i hele verden, og vi kjenner alle til historien fra da han var 15 år gammel og alle klubbene var etter ham. Om man ser hva som skrives i sosiale medier ser man hvor mye Arsenal-supporterne gleder seg. Han kan virkelig skaffe seg et navn om han leverer, avslutter Dharmesh.

