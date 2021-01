Mistenker utbrudd av mutert virus ved skole i Nordre Follo

Nordre Follo kommune vurderer at det fortsatt er ukontrollert spredning i kommunen og at over 30 prosent av smittetilfellene har ukjent smittevei.

Nordre Follo kommune håndterer et større smitteutbrudd av den britiske virusvarianten. Det har ført til svært inngripende tiltak i totalt 25 kommuner på Østlandet.

69 personer har blitt bekreftet smittet av mutasjonen i kommunen.

Det ble bekreftet 15 positive smittetilfeller onsdag 27. januar, men dette er av det vanlige koronaviruset. Fem av tilfellene er knyttet til to barneskoler.

– Vi ser en stor økning i antall smittetilfeller knyttet til Tårnåsen skole. Det er 15 smittetilfeller ved skolen per nå. Prøver fra skolen skal prioriteres hos FHI. Vi mistenker mutert virus ved skolen, sier ordfører Hanne Opdan (Ap).

Nordre Follo ligger på risikonivå fem, som betegnes som ukontrollert spredning hvor over 30 prosent av tilfellene har ukjent smittevei. I risikorapporten til kommunen står det også at det er fare for å overskride sykehusenes kapasitet.

– Det jobbes målrettet med å slå ned virusmutasjonen i vår kommune og covid-19 generelt, sier ordføreren.

Kontroll på tidligere utbrudd

FHI melder at alle prøver tatt i Nordre Follo kommune som er sendt fra Ahus til referanselaboratoriet på FHI nå er sekvensert. Prøvene er fra 15. desember og fram til i dag.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold forteller at de begynner å få oversikt over hvordan smittesituasjonen i kommunen har vært den siste tiden.

– Jeg føler at vi begynner å få ganske god kontroll over hva som har skjedd i vår kommune de siste ukene. Vi sitter da igjen med noen klynger av utbrudd med mutert virus, som ligger noe tilbake i tid, sier hun.

Kommuneoverlegen sier at de nå vil prøve å se fremover.

– Nå skal vi varsle FHI om vi har mistanke om at smitten kan være mutert virus. Vi er veldig proaktive og prøver å være raskt ut med å be om sekvensering av prøver der vi har mistanke, sier Myhren.

STRENGE TILTAK: Nordre Follo kommune er fortsatt helt nedstengt som følge av smittesituasjonen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Mange i karantene

Kommuneoverlegen sier at begynner å få relativt god kontroll.

– Det er ikke rask økning eller noe ukontrollert smitte. Vi har høy testaktivitet og vi har relativt lavt antall positive prøver. Samtidig utgjør mutert virus en risiko fremover. Derfor må vi handle raskt når vi mistenker denne varianten, sier Myhren.

Kommunen forteller at de jobber på spreng med smittesporingsarbeid.

– Det er nå mange familier som sitter i karantene og som må testes to ganger, men dette er helt nødvendig for at vi skal få kontroll på det muterte viruset i vår kommune, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Over 800 personer er i karantene torsdag.