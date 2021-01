Champions League-trøbbel: – Det er ikke noe alternativ å trekke seg

Innstrammingen i innreisereglene gir store utfordringer også i Håndball-Norge.

Elverum skulle i utgangspunktet tatt imot den franske giganten PSG om 14 dager.

– Vi har en kamp mot PSG 11. februar, den har vi bedt EHF om å flytte. Vi har ikke fått bekreftelsen på det, men den kampen kan ikke gå i Norge, sier sportslig leder i Elverum, Bjørnar Myren, til TV 2.

Håper for Elverum er at det holder med å utsette PSG-kampen, og at det toppidrettsprotokollen deretter blir gjeninnført. Elverum kommer til å spille sin neste bortekamp, mot Kielce, som oppsatt.

– Vi vinner litt tid på at vi ikke skal spille før 18. februar. Jeg håper vi får tilbake de mulighetene vi hadde til å ta lag inn. Hvis ikke må vi ut på europaturné, det er ikke noe alternativ å trekke seg, sier Myren.

– En økonomisk belastning

Utfordringen dersom det ikke åpnes opp, er lagets fire gjenstående hjemmekamper. I tillegg til PSG, er det også planen at Vardar Skopje, Porto og Pick Szeged skal gjeste Terningen Arena.

Med fortsatt nedstenging blir alternativene enten å reise rundt og spille en slags borteturné, eller å samle motstanderne på en plass.

– Det blir en økonomisk belastning, men vi mener vi skal finne en løsning, mener Myren.

– Hvor mye koster det Elverum?

– Vi har ikke regnet på det ennå. Det vi taper på er publikum, som vi ikke får uansett, og så vil det jo koste å reise, påpeker han.

Vipers-trøbbel

For Vipers sin del er det allerede klart at de har gitt opp håpet om å spille flere Champions League-kamper i Aquarama denne sesongen.

De har 18 dager på seg til fullføre gruppespillet, og har åtte kamper igjen å spille.

– Det er kjedelig, men slik regelverket er nå vil det være umulig, sier trener Ole Gustav Gjekstad til FVN.no.

Planen er å spille flest mulig kamper utlandet.

– Det som trolig skjer er at vi reiser tidlig i neste uke, og spiller fem-seks kamper på bortebane. Først i Frankrike, og så i Budapest. I den regionen har vi foreslått å spille flere kamper, sier Gjekstad.