Arsenal-stjerne om at Ødegaard overtar Özils draktnummer: – Han vet hva press er

Onsdag kom endelig bekreftelsen alle hadde ventet på. Martin Ødegaards låneavtale med Arsenal ble offentliggjort og drammenseren kan endelig starte et nytt kapittel i karrieren.

Ødegaard har fått oppgaven med å bære videre draktnummer elleve. Ett tall flere av klubbens største spillere har båret.

Mesut Özil, Robin van Persie, Marc Overmars, George Armstrong og Ian Wright er bare noen av de kjente navnene som har hatt tallet på drakten.

Arsenals midtbanekriger Granit Xhaka tror ikke det vil påvirke nordmannen.

– Martin har veldig mye erfaring til å være 22 år gammel. Dersom man er en del av Real Madrids lag, da vet man hva press er. Jeg tror ikke at han vil føle noe av presset som medfører det å bære det draktnummeret, sier Granit Xhaka.

Sveitseren vet godt hvem Martin Ødegaard er. Forrige sesong fulgte han nemlig godt med på Real Sociedad.

VIKTIG: Granit Xhaka er inne i sin femte sesong som Arsenal-spiller etter overgangen fra Borussia Mönchengladbach i 2016. Foto: Naomi Baker

– Etter at Nacho Monreal dro til Real Sociedad har jeg fulgt med på kampene deres. Jeg la merke til Ødegaard og så selv hvilken god sesong han hadde, sier Xhaka.

Arsenal-legende mener klubben har gjort et strålende kupp

En av Arsenals største legender fra 90-tallet, Ian Wright, som spilte 253 kamper for London-klubben har stor tro på at Ødegaards inntreden i Arsenal vil være positivt for klubben. Spesielt for stortalentet Emile Smith Rowe.

– Martin Ødegaard er spilleren vi trengte. Vi trenger en spiller som kan støtte Smith Rowe, sier Wright i podkasten sin Wrighty's House.

I podkasten sier han også hvor viktig det er at Smith Rowe ikke graver seg ned når Arsenal henter inn en konkurrent til plassen hans.

LEGENDE: Ian Wright var blant de største stjernene i Premier League på 90-tallet. Her fra en europacup-kamp mot Omonia Nicosia. Foto: Alistair Grant

– Man er nødt til å alltid tenke at klubben kan erstatte deg. Hver eneste uke jeg spilte for Arsenal hadde jeg i baktankene at de kom til å hente inn en ny spiss. Man er nødt til å tenke slik. Det kommer til å holde deg på tå hev gjennom hele treningsuken.

– Å få inn Martin nå er et strålende kupp. Han er akkurat hva vi trenger, sier Wright.