Morten Harkets manager taus om «Masked Singer»-spekulasjonene

I den britiske versjonen av «The Masked Singer» dukket det opp en viking med en helt spesiell stemme.

Flere spekulerer i om sangstemmen tilhører en legendarisk norsk artist - nemlig Morten Harket.

God kveld Norge har kontaktet manager til Morten Harket, Harald Wiik, flere ganger. Alt vi har fått til svar er:

– Ingen kommentar.

– Som å høre stemmen til min mor

Artist og låtskriver Sondre Lerche er stor fan av A-ha og ikke minst Morten Harket. I 2011 fortalte artisten til TV 2 at det var A-ha-låten «Take on Me» som fikk han til å starte med låtskriving.

MÅ VÆRE HARKET: Sondre Lerche er overbevist om at vikingen er Morten Harket. Foto: Gitte Johannessen

Lerche innrømte også at han var en så stor fan av A-ha at han også pleide å kle seg ut som Morten Harket hver dag etter skolen.

Etter å ha sett «The Masked Singer UK», er han ikke i tvil om hvem vikingen er:

– Å høre stemmen til Morten Harket er for meg som å høre stemmen til min mor, jeg kjenner den igjen uansett. Sånn er det bare, skriver han i en mail til God kveld Norge.

– Det var aldri noen tvil for meg om at det var ham, understreker artisten.

Se under for hintene som kan lede til at det er Morten Harket som er vikingen i «The Masked Singer UK».

Selv om Lerche ikke er i tvil, er musikkmanager Jan Fredrik Karlsen mindre overbevist.

– Klangen og signaturen i stemmen til vikingen minner veldig om måten Morten bruker stemmen på, den er kraftfull og sårbar. Men ikke alle tonene stemmer, sier Karlsen til NRK.

VIKING?: Flere av seerne mener det er Morten Harket som befinner seg bak masken til vikingen i «The Masked Singer UK». Foto: Helene Kjrgaard Sviland, Senkveld/TV 2

Han mener at ikke alle ulike vendinger i sang-fremføringen stemmer overens med stemmen til Harket.

Mener hintene leder til Harket

Da vikingen sang «Songbird» av Fleetwood Mac i programmet, var det flere som mente at det måtte være A-ha-sanger Morten Harket.

Et av hintene som har dukket opp underveis er «Kings Rock» som kan bety Kongsberg - der Harket er fra. Og så er jo masken tross alt en viking.

I et program forteller vikingen løgner og sannheter der panelet skal gjette hva som er fleip eller fakta. En av tingene vikingen nevner er at han har en «Blue Peter badge» som er et merke som deles ut til noen som gjester BBC sitt barne-TV-program. Det gjorde Harket i 1986, der han fikk merket mens de var på luften.

Vikingen knuser også en LP-plate som kan bety at det er snakk om å slå rekorder musikkmessig, eller være snakk om en rekord Harket tok i 2000.

Da slo han nemlig verdensrekorden i å holde den lengste vokalnoten i en sang, og han holdt tonen på hele 20,2 sekunder i sangen «Summer Moved On».

Vikingen sier også følgende i et hint: «I karrieren min, utenom denne konkurransen, leter jeg etter en stemme». Dette kan indikere hans rolle som mentor i sangprogrammet «The Voice».

Var det vikingens egen låt?

Vikingen har også sunget den populære sangen «Take on Me» av A-ha. Da var det flere som mente at det måtte være Harket og at det ikke var noen tvil lenger.

I kommentarfeltet på Youtube skriver TV-seerne blant annet:

«Bare én person i verden har den distinkte stemmen, idolet mitt MORTEN HARKET! Fantastisk å se deg på scenen», skriver en person.

«Det er Morten Harket, hvis ikke så spiser jeg mine A-ha hotpants», skriver en annen.

Artist Rita Ora, som er i panelet, undrer seg over om det kan være Ben Adams fra A1 som gjemmer seg bak masken. A1 har nemlig covret sin eget versjon av A-ha-låta «Take on Me».

Panelet har kommet med andre forslag, deriblant artist Mika, «Game of Thrones»-skuespiller Alfie Allen, sanger Rick Astley, syklist Lance Armstrong og skuespiller Chris Evans.

Vikingen selv mener at panelet er på villspor.

Familie og kolleger er ikke i tvil

Artist og datter av Morten Harket, Tomine Harket, har tidligere uttalt til NRK at hun er overbevist om at det er hennes egen far på scenen.

– Jeg liker å tro at jeg kjenner igjen stemmen til min egen far. Det er en type vibrasjon i stemmen til pappa, som gjør at jeg tror det høres ut som han, sier Tomine til statskanalen.

Årets «The Voice»-mentorer tror også at det kan være Morten Harket.

– Du hører det på stemmen hans, både når han snakker og når han synger. Jeg er egentlig ganske overbevist om at det er han, sier artist Espen Lind, som har jobbet med Harket.

Sanger Ina Wroldsen forteller at hun har havnet dypt inn i flere «Masked Singer»-konspirasjonstråder og er overbevist:

– Jeg tror det er han som er vikingen ja, forteller Wroldsen.